Hervir romero, albahaca y cáscara de limón es un método casero para perfumar la casa de forma natural gracias a la liberación de compuestos orgánicos volátiles presentes en estas plantas y en la piel de los cítricos.

Estas sustancias forman parte de sus aceites esenciales y son responsables de sus aromas característicos.

El procedimiento tiene una explicación fisicoquímica: el calor favorece la liberación de las moléculas aromáticas, mientras que el vapor de agua facilita su dispersión por el ambiente.

De esta manera, los compuestos volátiles llegan al aire y estimulan los receptores olfativos, lo que permite percibir la fragancia de los ingredientes.

¿Por qué funciona la mezcla de romero, albahaca y limón?

La mezcla de romero, albahaca y limón funciona como aromatizante natural por la liberación de compuestos orgánicos volátiles (COV) presentes en sus hojas y en la cáscara del cítrico.

Estas sustancias se evaporan a temperatura ambiente y, al calentarse en agua, pasan con mayor facilidad al aire, donde estimulan los receptores olfativos y generan una sensación de frescura.

El romero contiene compuestos aromáticos como el 1,8-cineol, el alcanfor y el α-pineno, asociados con notas herbales, frescas y resinosas.

La albahaca aporta moléculas como el linalool y el eugenol, según la variedad, que contribuyen a un aroma herbal con matices dulces y especiados. En la cáscara del limón predomina el limoneno, un terpeno responsable de buena parte de su característico olor cítrico.

Cuando estos ingredientes se calientan en agua, el aumento de la temperatura favorece la volatilización y la dispersión de sus moléculas aromáticas .

De esta manera, su función principal es perfumar los ambientes, no desinfectarlos ni purificar el aire. La intensidad y la duración del aroma dependen de la cantidad de ingredientes, la temperatura, la ventilación y la composición química de las plantas utilizadas.

Hervir cáscara de limón, romero y albahaca.

Cómo preparar la mezcla de romero, albahaca y cáscara de limón

Los especialistas recomiendan seguir los siguientes pasos:

Lavar la cáscara de un limón y preparar unas ramas de romero y hojas de albahaca.

Colocar los ingredientes en una olla con agua.

Llevar a ebullición y mantener el calentamiento durante unos minutos para que se desprendan los aromas.

Vigilar el nivel del agua y apagar el fuego antes de que la olla quede vacía.

La mezcla puede utilizarse como una alternativa sencilla para aportar fragancia a un ambiente.