¿Cómo destapar un desagüe con vinagre y bicarbonato?

Las lluvias intensas pueden complicar el drenaje del agua cuando las cañerías están obstruidas por suciedad, residuos acumulados. Para facilitar el mantenimiento, existe un truco casero que combina vinagre blanco y bicarbonato de sodio , dos ingredientes que se utilizan para limpiar los desagües sin recurrir a productos químicos agresivos .

Además de ayudar a mantener las cañerías en condiciones, esta alternativa busca reducir el uso de limpiadores corrosivos que pueden dañar las tuberías y generar contaminación ambiental. Sin embargo, no reemplaza una limpieza mecánica cuando la obstrucción es importante.

¿Cómo destapar un desagüe con vinagre y bicarbonato?

La preparación utiliza tres ingredientes y conviene aplicarla después de retirar manualmente los restos grandes de suciedad. Estos son los elementos necesarios:

Media taza de bicarbonato de socio : aproximadamente 120 mililitros.

Una taza de vinagre blanco : unos 250 mililitros.

Cuatro tazas de agua hirviendo: alrededor de 950 mililitros.

Esta alternativa busca reducir el uso de limpiadores corrosivos que pueden dañar las tuberías y generar contaminación ambiental. (Foto: Gemini) Gemini Audiencias

Para realizar el procedimiento, se aconseja seguir estos pasos:

Espolvorear el bicarbonato de sodio directamente en el desagüe. Verter el vinagre blanco y dejar actuar la mezcla durante cinco a diez minutos, mientras se produce la efervescencia. Echar el agua caliente con cuidado para evitar quemaduras por el vapor.

La receta funciona mejor si el proceso de lleva a cabo de manera regular. Si la cañería continúa obstruida, puede ser necesario utilizar un desastacador o una sonda para retirar los residuos acumulados.

¿Por qué conviene evitar los productos químicos agresivos?

Según la David Suzuki Foundation, una organización sin fines de lucro canadiense dedicada a la ciencia, algunos limpiadores comerciales contienen sustancias corrosivas, como ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o hidróxido de sodio . Estos componentes pueden resultar peligrosos para la salud y, si llegan a los sistemas de aguas residuales, contribuir a la contaminación de ríos y otros cursos de agua.

Además, su uso puede deteriorar las tuberías metálicas, especialmente las que sean antiguas, y dañar las juntas y los conductores de plástico.

¿Qué hacer para evitar que los desagües se tapen?

Para ayudar a reducir la acumulación de residuos y favorecer el funcionamiento del sistema de drenaje, se aconseja tomar algunas medidas de carácter preventivo, como:

Colocar rejillas o protectores: ayudan a impedir que restos de comida, cabello y otros residuos entren en las cañerías.

No arrojar grasa por el desagüe: puede solidificarse y provocar obstrucciones.

Retirar la suciedad acumulada: revisar periódicamente los desagües y quitar los residuos visibles.

Usar el agua de manera responsable: reducir el consumo contribuye a disminuir la presión sobre los sistemas de drenaje.

Antes de los días de tormenta, se recomienda revisar y limpiar las rejillas y los desagüe exteriores.