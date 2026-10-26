Para qué sirve agregar vinagre blanco en el lavarropas.

El vinagre blanco es uno de los productos caseros que suelen recomendarse para lavar la ropa, eliminar olores y tratar residuos de detergente.

La evidencia científica indica que el ácido acético, uno de los principales componentes del vinagre, puede tener efectos sobre determinados residuos y microorganismos.

Qué beneficios tiene el vinagre blanco para el lavado de la ropa

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que puede intervenir en determinados procesos de limpieza debido a sus propiedades ácidas.

Su utilidad en el lavado de ropa no consiste en eliminar cualquier tipo de mancha, sino en ayudar a tratar algunos residuos específicos.

El American Cleaning Institute, una organización especializada en productos y procesos de limpieza, señala que el vinagre puede utilizarse para tratar ciertas manchas azuladas provocadas por detergentes y residuos asociados al agua dura.

Estos últimos pueden aparecer cuando algunos detergentes en polvo se combinan con los minerales presentes en el agua y dejan depósitos sobre los tejidos.

Para qué sirve poner vinagre blanco en el lavarropas

El vinagre blanco destilado tiene una acidez suave que, en el lavarropas, aporta varios beneficios:

Suaviza las telas: actúa como un suavizante natural y ayuda a dejar la ropa menos áspera, además de reducir la electricidad estática .

Quita olores: es eficaz para neutralizar olores persistentes, como el de las toallas con olor a humedad o la ropa guardada mucho tiempo.

Ayuda con ciertas manchas: por su acidez, colabora para aflojar manchas de origen “ácido bajo”.

El vinagre blanco puede ayudar a eliminar ciertas manchas de la ropa. Shutterstock

Cuánta cantidad usar y dónde colocarlo

La forma más habitual y segura de usarlo es:

Cantidad: alrededor de media taza de vinagre blanco destilado.

Dónde: en el ciclo de enjuague o en el compartimento del suavizante (nunca junto con el detergente al mismo tiempo).

Frecuencia: cada varios lavados alcanza; no hace falta en todas las cargas.

Los errores que hay que evitar

Acá está la parte que más importa para no dañar la ropa ni generar un riesgo en casa:

Nunca mezclar vinagre con lavandina (cloro): la combinación libera gas cloro, tóxico . Es la precaución más importante.

No mezclarlo con amoníaco ni, en el mismo momento, con bicarbonato de sodio (se neutralizan entre sí).

Evitarlo en prendas con elástico , como mallas, calzas o ropa deportiva, porque con el tiempo el vinagre puede degradar la elasticidad .

Cuidado con las telas delicadas: ante prendas que requieren cuidado especial, conviene revisar la etiqueta antes.

Cuáles son los beneficios del vinagre para la limpieza

Más allá de su utilidad frente al lavado de la ropa, la guía Cleaning Healthy, Cleaning Green, de la Extensión Cooperativa de la Universidad de Georgia, lo identifica como un ácido suave que puede reemplazar algunos productos comerciales en usos específicos.

Entre sus principales ventajas se encuentran: