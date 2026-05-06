El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó cuáles son las únicas credenciales válidas en mayo de 2026, las cuales deben ser presentadas a la hora de acceder a los servicios de salud, retirar medicamentos y realizar trámites. Si sos afiliado a PAMI, seguí leyendo para saber cuáles son las cuatro credenciales permitidas que se aceptan en todos los establecimientos médicos que cubren esta obra social. Según la página web oficial, las credenciales son: Es importante que los afiliados sepan que con estas credenciales tienen acceso a: Cabe destacar que ningún afiliado a PAMI puede ser rechazado por no tener la credencial digital instaladas y cualquiera de las credenciales vigentes son suficientes para recibir atención. El archivo puede guardarse en el teléfono o imprimirse para presentarlo cuando sea necesario. Esta alternativa resulta útil en casos de pérdida, demoras administrativas o cuando no se dispone de la credencial física de PAMI.