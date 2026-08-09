El dólar blue hoy domingo 9 de agosto cotiza a $ 1505 para la compra y $ 1525 para la venta.

El paralelo bajó desde el inicio del mes $ 35, aunque viene de ganar $ 45 (2,97%) en julio y otros $ 85 (5,94%) durante junio. Además, se ubica $ 5 por debajo del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy domingo 9 de agosto se ofrece a $ 1470 para la compra y $ 1520 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa acumula en lo que va de agosto un incremento de $ 10 y mantiene el camino de la desaceleración que inició en julio, mes en el que aumentó solo $ 10 tras la escalada que había registrado en junio que la llevó a ganar $ 70 (4,6%). En tanto, se mantiene $ 40 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo quedó en $ 1976 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista se ubicó en $ 1467,10 para la compra y $ 1517 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1852,73.

La brecha entre el blue y el oficial es de 0,32%.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante agosto los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de junio.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El viernes la entidad adquirió u$s 16 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En las primeras cuatro ruedas de agosto lleva adquiridos u$s 111 millones.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 49.455 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy domingo 9 de agosto

El dólar blue hoy domingo 9 de agosto se ofrece a $ 1505 para la compra y $ 1525 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1470 $ 1520 Dólar Blue $ 1505 $ 1525 Dólar Mayorista $ 1467,10 $ 1517 Dólar MEP $ 1525,13 $ 1526,03 Dólar CCL $ 1576,89 $ 1585,52

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este domingo 9 de agosto

El dólar CCL o dólar cable hoy domingo 9 de agosto se consigue a $ 1576,89 para la compra y $ 1585,52 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este domingo 9 de agosto

El dólar MEP hoy domingo 9 de agosto cotiza a $ 1525,13 para la compra y $ 1526,03 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 9 de agosto

El dólar oficial hoy domingo 9 de agosto cotiza a $ 1520 para la venta. Banco por banco, los precios son: