El PAMI puso en marcha un nuevo esquema de atención odontológica con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a tratamientos para jubilados y pensionados. La iniciativa, denominada Sonrisa Mayor, comenzó a implementarse a partir del 1 de noviembre y busca garantizar prestaciones integrales, al mismo tiempo que refuerza las tareas de prevención de enfermedades bucodentales. El plan establece que cada profesional odontológico tendrá asignado un grupo de afiliados a quienes deberá brindar atención general. Este sistema apunta a ordenar la demanda y asegurar controles periódicos. En paralelo, los afiliados podrán elegir libremente en todo el país cuando necesiten: Con la puesta en marcha del programa, se dejó sin efecto el esquema anterior que regía desde 2006. Además, se actualizaron las prestaciones disponibles con la incorporación de nuevos módulos dentro del nomenclador. También se implementó un sistema de pago mixto: Para acceder a algunas prácticas, será necesario contar con una Orden de Prestación, que tendrá una validez de 90 días desde su emisión. El nuevo programa apunta no solo a resolver tratamientos, sino también a mejorar la prevención de patologías frecuentes. La idea es promover controles regulares y un seguimiento más cercano de la salud bucal. De esta manera, el organismo busca ampliar la cobertura y simplificar el acceso a servicios odontológicos en todo el país, con un sistema que combina atención básica garantizada y opciones más complejas según cada necesidad.