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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este sábado, 8 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.
En este sábado, 8 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 57066 - Lombriz
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 8 de agosto
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|57066
|11°
|12639
|2°
|11430
|12°
|54655
|3°
|20263
|13°
|57270
|4°
|51525
|14°
|48355
|5°
|29904
|15°
|51322
|6°
|59448
|16°
|31496
|7°
|01951
|17°
|14553
|8°
|03388
|18°
|09242
|9°
|49406
|19°
|41519
|10°
|48656
|20°
|13205
¿Qué significa soñar con lombriz?
Soñar con Lombriz simboliza renovación y cambios discretos que nacen desde lo profundo.
También sugiere limpiar lo tóxico o atender asuntos incómodos que estás evitando.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.