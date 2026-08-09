En esta noticia ¿Qué significa soñar con lombriz?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este sábado, 8 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este sábado, 8 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 57066 - Lombriz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 8 de agosto

1° 57066 11° 12639 2° 11430 12° 54655 3° 20263 13° 57270 4° 51525 14° 48355 5° 29904 15° 51322 6° 59448 16° 31496 7° 01951 17° 14553 8° 03388 18° 09242 9° 49406 19° 41519 10° 48656 20° 13205

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz simboliza renovación y cambios discretos que nacen desde lo profundo.

También sugiere limpiar lo tóxico o atender asuntos incómodos que estás evitando.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.