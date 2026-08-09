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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este sábado, 8 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este sábado, 8 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 57066 - Lombriz

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 8 de agosto

 1°57066 11°12639
 11430  12°54655
 3°20263 13°57270 
 51525  14°48355 
 29904  15°51322 
 6°59448  16°31496
 01951  17°14553 
 03388  18°09242 
 49406  19°41519 
 10°48656 20°13205 

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz simboliza renovación y cambios discretos que nacen desde lo profundo.

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¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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