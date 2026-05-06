El Congreso Provincial de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) anunció un paro docente de 72 horas en el marco de un reclamo por la apertura de paritarias, aumento salarial, devolución de los descuentos y la implementación del proyecto ADOSAC. Según el comunicado del gremio docente publicado este martes 5 de mayo, el paro será: Es decir, se trata de 5 días sin tener clases en los colegios de la provincia de Santa Cruz. Entre los principales puntos del comunicado se exigió una oferta concreta que incluya: En el Congreso Extraordinario se ratificó “la continuidad del plan de lucha por el salario y los puestos que se está llevando adelante en unidad con el Frente Sindical”. Asimismo, el gremio docente publicó sus resoluciones: “Repudiamos al gobierno provincial por los descuentos realizados a la docencia sobre los salarios que tienen carácter alimentario, agravando aún más la situación económica actual” introdujeron. Luego, manifestaron que, en caso de realizarse la reunión con las autoridades para el sábado 9 de mayo, se pedirá respuestas en devolución de los descuentos, reorganización de las reuniones de subcomisión laboral y definición de fecha concreta de paritaria. En conclusión, los alumnos de las escuelas santacruceñas tendrán miércoles 6, jueves 7, viernes 8, sábado 9 y domingo 10 sin asistir al colegio. Todo esto afecta a los jóvenes que padecerán la modificación de su calendario traducido en clases apuradas, modificación de fechas de exámenes y programas recortados.