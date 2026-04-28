El PAMI confirmó que ya se encuentra vigente la campaña de vacunación antigripal gratuita para los afiliados. En este sentido, los jubilados y otros grupos prioritarios ya pueden acceder a la dosis sin costo en farmacias habilitadas de todo el país y recibir el refuerzo inmunológico. La vacunación se realiza a través de la red de farmacias adheridas a PAMI, lo que facilita el acceso en distintos puntos del país y los afiliados pueden acercarse directamente a cualquiera de estos centros sin necesidad de gestionar turnos previos. Para encontrar el punto más cercano, PAMI dispone de un buscador de farmacias donde se puede consultar qué establecimientos están habilitados. Una vez ubicado el lugar, solo es necesario concurrir dentro del horario de atención. Asimismo, se recomienda aplicarse la vacuna antes del inicio del invierno. ya que ayudará a atravesar los meses de frío intenso con mayor protección. Los requisitos para acceder a la vacuna varían según la edad y la condición de salud del afiliado. En el caso de los mayores de 65 años, el trámite es simple y no requiere orden médica. Para este grupo, así como también para embarazadas y niños pequeños, solo se debe presentar el DNI y la credencial de PAMI en cualquiera de sus formatos. En cambio, los afiliados menores de 65 años deben cumplir condiciones adicionales si presentan factores de riesgo. En esos casos, es obligatorio contar con una indicación médica que detalle el diagnóstico. Entre los factores de riesgo se incluyen enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes, obesidad mórbida y otras condiciones que pueden agravar un cuadro gripal. La vacuna antigripal se aplica exclusivamente en farmacias que forman parte de la red oficial de PAMI. Estos puntos están distribuidos en todo el país, lo que permite un acceso amplio para los afiliados. Para recibir la dosis, solo hay que acercarse a una farmacia habilitada con la documentación correspondiente, de modo tal que no es necesario sacar turno, lo que facilita el acceso y permite que más personas puedan vacunarse a tiempo. Actualmente, los afiliados de PAMI pueden realizar sus gestiones con las siguientes credenciales habilitadas por el organismo.