Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que tienen medicamentos sin cargo por subsidio social cuentan con un canal oficial para reclamar cuando surge un problema con la prestación.

La plataforma permite elegir distintas situaciones, desde inconvenientes en una farmacia hasta demoras en autorizaciones, cobros o negativas de atención.

El sistema concentra 13 motivos para esta prestación y permite que el afiliado identifique de manera precisa qué inconveniente tuvo. La gestión se inicia en línea y requiere ingresar los datos solicitados por PAMI .

Medicamentos gratis de PAMI: cuáles son los problemas que se pueden denunciar

El listado oficial -que se puede conocer haciendo clic aquí- contempla diferentes problemas que pueden surgir a la hora de acceder a los medicamentos, insumos o prestaciones. Entre ellos aparecen:

El sistema PAMI no funciona en la farmacia.

La farmacia no trabaja con PAMI.

El medicamento, insumo o prestación recibida es de mala calidad.

Se recibió una mala atención profesional.

El afiliado no pudo atenderse por PAMI y tuvo que hacerlo de manera particular.

Existe una demora en un trámite o autorización.

No se reciben a tiempo los medicamentos, insumos o la atención necesaria.

Intentaron cobrarle al afiliado por la prestación.

El prestador se negó a atenderlo.

Le otorgaron un turno con demasiada demora.

No logra comunicarse con PAMI por teléfono u otros medios.

Hay largas esperas, no se respetan los horarios, existen problemas edilicios o falta de higiene.

El afiliado sufrió una situación de maltrato.

Cuáles son los 13 motivos habilitados y cómo iniciar el reclamo online. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Medicamentos gratis de PAMI: cómo iniciar un reclamo

Los afiliados que tienen problemas para acceder a los medicamentos sin cargo pueden iniciar un reclamo en línea.

En su portal oficial, el organismo público cuenta con un apartado específico para informar inconvenientes r elacionados con la entrega, autorización o acceso a la cobertura .

El trámite se inicia desde la sección de Reclamos. Allí hay que buscar la categoría “Medicamentos” y seleccionar el inconveniente correspondiente, como “Medicamentos sin cargo por subsidio social - Hasta 6 medicamentos”.

Para realizar la gestión, el afiliado debe completar sus datos y detallar el problema. Según el tipo de cobertura, PAMI puede solicitar documentación adicional.

Medicamentos sin cargo por subsidio social: cuáles son los requisitos

Como se mencionó, PAMI ofrece cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios a afiliados que, por su situación social, no pueden afrontar el costo aun con el descuento habitual.

Quienes cumplen con los requisitos pueden solicitar hasta 6 medicamentos sin cargo, cuya aprobación queda sujeta a la evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL). Las condiciones son:

Tener ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales . En los hogares donde el afiliado o un integrante del grupo conviviente tenga un Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se eleva a 3 haberes mínimos previsionales.

No estar afiliado a una empresa de medicina prepaga .

No ser titular de más de un inmueble.

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo en los hogares donde el afiliado o un integrante del grupo conviviente sea titular de un CUD.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.