Los jubilados y pensionados del PAMI pueden acceder a hospitales y clínicas propios del organismo para atenderse y consultar.

Cuenta con establecimientos en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario e Ituzaingó, entre otras localidades. Entre los servicios que incluyen, tienen atención ambulatoria, internación, guardia y estudios de diagnóstico.

Cómo saber cuál es el centro asignado

Los afiliados pueden conocer cuál es su centro de salud o prestador asignado mediante la Cartilla Médica oficial de PAMI. La plataforma permite realizar búsquedas por servicio médico, profesional, centro de salud o cercanía.

Para consultar la cartilla personalizada para octubre de 2026, se solicita el número de afiliación de 14 dígitos que figura en la credencial PAMI y el número de DNI.

Jubilados deberán contar con este requisito indispensable si quieren acceder a prestaciones médicas. Generado con IA.

Los centros de salud que ofrece PAMI para atenderse en octubre

Para solicitar un turno en los hospitales y clínicas de PAMI se necesita una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o especialista. Los centros que funcionan actualmente son:

Unidad Asistencial Dr. César Milstein, CABA

Está ubicada en Estados Unidos 3205, barrio porteño de San Cristóbal, y es un hospital universitario que forma parte de los centros más destacados de la red propia del organismo.

Ofrece prestaciones como guardia médica activa las 24 horas , internación, consultorios externos y servicios de diagnóstico por imágenes.

Para solicitar un turno se puede realizar el trámite a través del sitio web oficial de turnos de PAMI o comunicándose con el número 0800-999-1100 de lunes a viernes de 7 a 17.

Hospital Bernardo A. Houssay, Mar del Plata

Ubicado en la avenida Juan B. Justo 1774, este hospital de Mar del Plata cuenta con lo necesario para resolver problemas asistenciales de alta complejidad.

Algunas de las prestaciones que incluye el Hospital Bernardo A. Houssay para los afiliados de PAMI son internación, guardia las 24 horas, consultorios externos y diagnóstico por imágenes.

Para un turno con especialistas: llamar al 0800-888-2100, de lunes a viernes de 8 a 21.

Para turno de consulta oncológica, diagnóstico por imágenes o hemoterapia: (0223) 499-1290, de lunes a viernes de 8 a 21.

Para realizar consultas generales: (0223) 499-1290, las 24 horas.

Hospital del Bicentenario, Ituzaingó

Ubicado en Coronel Brandsen 2898, Ituzaingó, es clave para los afiliados del oeste del Gran Buenos Aires porque permite acortar los traslados y otorgar una respuesta más rápida a su alta demanda.

Para solicitar un turno, se deberán comunicar al 11-2120-9600 (interno 111), donde serán orientados acerca de los pasos a seguir según el tipo de atención que se requiera.

Hospital PAMI, Hurlingham

Para solicitar turnos en el Hospital PAMI de Hurlingham, ubicado en General O’Brien 480, los afiliados se pueden comunicar al 011 4088-5573.

Policlínico PAMI I y II, Rosario

El Policlínico PAMI I está en Sarmiento 373, y el Policlínico PAMI II, en Olivé 1159. Ambos se orientan a la atención integral de adultos mayores y forman parte de la red propia.

Los turnos se pueden solicitar de tres maneras:

Llamando al 0341-480-3520 o al 0341-480-3509 , de lunes a viernes de 8 a 18 horas.

Presencial, acercándose a la sede correspondiente.

De forma online a través del sitio web oficial de turnos de PAMI.

Clínica PAMI, Lanús

Ubicada en Flores de Estrada 5248, otorga exclusiva atención a sus afiliados. Los turnos se solicitan al 011 4239-7400