El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una red de hospitales y centros de salud propios en distintos puntos del país.

De acuerdo con el organismo público, estos están equipados con tecnología de última generación y recursos humanos altamente especializados en las necesidades de las personas mayores.

Conocé cuáles son, dónde están ubicados y cómo solicitar turnos. PAMI.

PAMI: cuáles son los hospitales y clínicas propios

PAMI cuenta con siete hospitales y centros de salud propios distribuidos en CABA, provincia de Buenos Aires y Rosario.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein

El Hospital Unidad Asistencial Dr. César Milstein, ubicado en el barrio de San Cristóbal, es un destacado hospital universitario que combina la atención médica de alta calidad y seguridad con la formación profesional y la investigación biomédica.

Ubicaciones

Edificio principal: La Rioja 951.

Consultorios externos: Estados Unidos 3205 y Emilio Mitre 688.

Solicitud de turnos

Para solicitar un turno, es necesario contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un médico de cabecera o un médico especialista.

Para gestionar el turno, podés comunicarte al 0800-999-1100, de lunes a viernes, de 7 a 17 h.

Servicios médicos

Internación.

Guardia médica las 24 horas.

Consultorios externos.

Diagnóstico por imágenes.

Hospital Bernardo A. Houssay

El Hospital Bernardo A. Houssay cumple un papel fundamental en la atención sanitaria de la ciudad de Mar del Plata y de toda la región. Además de brindar atención médica, ofrece servicios para resolver problemas asistenciales de alta complejidad.

Direcciones

Edificio central: Juan B. Justo 1774, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Consultorios externos: Fleming 98, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Guardia externa 24 horas: Fleming 50, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Solicitud de turnos

Para solicitar un turno con especialistas, comunicarse al 0800-888-2100.

Para solicitar turnos de consulta oncológica, diagnóstico por imágenes o hemoterapia, comunicarse al (0223) 499-1290.

El horario de atención telefónica para solicitar turnos es de lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 horas.

Para consultas generales, comunicarse las 24 horas al (0223) 499-1290.

Servicios médicos

Internación

Guardia médica las 24 horas

Consultorios externos

Diagnóstico por imágenes

Atención de especialidades médicas

Requisito para solicitar un turno

Para solicitar un turno en el Hospital Bernardo A. Houssay es necesario contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o por un médico especialista.

Entre los servicios y trámites disponibles se encuentran:

Atención médica

Medicamentos

Plan Oncológico

Receta electrónica

Ostomía

Pañales

Hospitales propios

Veteranos de Guerra

Mi PAMI

Cartilla médica

Trámites web

Estado de trámite

Turnos para agencias

Reclamos

Médico/a de cabecera

Credencial PAMI

Estado de expediente

Constancia de Afiliación Negativa

Actividades y programas preventivos

Vacunación antigripal

Información sobre enfermedades respiratorias

Bienestar

Primeros auxilios

Hospital del Bicentenario de Ituzaingó

El Hospital del Bicentenario de Ituzaingó brinda atención médica a los afiliados de PAMI de la región y ofrece servicios de atención general y de alta demanda sanitaria.

Direcciones

Hospital: Coronel Brandsen 2898, Ituzaingó.

Consultorios y guardia 24 h: Coronel José Segundo Roca 1400.

Turnos

11-2120-9600 (interno 111)

Lunes a viernes, de 8 a 18 h .

Se necesita una Orden Médica Electrónica (OME).

Servicios

Internación

Guardia 24 h

Consultorios externos

Diagnóstico por imágenes

Hospital PAMI de Hurlingham

Para solicitar turnos en el Hospital PAMI de Hurlingham, ubicado en General O’Brien 480, los afiliados pueden comunicarse al teléfono 011 4088-5573.

Clina PAMI Lanús

La Clínica PAMI de Lanús, ubicada en Flores de Estrada 5248, brinda atención exclusiva a sus afiliados. Para solicitar turnos, pueden comunicarse al 011 4239-7400.

Policlínicos PAMI I y II

Los Policlínicos PAMI I y II brindan atención médica especializada a personas mayores y cuentan con servicios de atención integral para afiliados de la región.

Policlínico PAMI I

Direcciones

Edificio principal: Sarmiento 373.

Atención ambulatoria: Sarmiento 455/71.

Turnos

0341-480-3520 / 0341-480-3509

Atención telefónica: 8 a 18 h .

También presencialmente o por la plataforma de turnos de PAMI.

Policlínico PAMI II

Dirección

Olivé 1159, Rosario.

Turnos

Presencialmente: 7 a 13 h .

También por la plataforma de turnos de PAMI.

Servicios: internación, guardia 24 h, consultorios externos y diagnóstico por imágenes.

Para solicitar turnos en ambos policlínicos se necesita una Orden Médica Electrónica (OME).