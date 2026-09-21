En esta noticia
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una red de hospitales y centros de salud propios en distintos puntos del país.
De acuerdo con el organismo público, estos están equipados con tecnología de última generación y recursos humanos altamente especializados en las necesidades de las personas mayores.
PAMI: cuáles son los hospitales y clínicas propios
PAMI cuenta con siete hospitales y centros de salud propios distribuidos en CABA, provincia de Buenos Aires y Rosario.
Unidad Asistencial Dr. César Milstein
El Hospital Unidad Asistencial Dr. César Milstein, ubicado en el barrio de San Cristóbal, es un destacado hospital universitario que combina la atención médica de alta calidad y seguridad con la formación profesional y la investigación biomédica.
Ubicaciones
- Edificio principal: La Rioja 951.
- Consultorios externos: Estados Unidos 3205 y Emilio Mitre 688.
Solicitud de turnos
Para solicitar un turno, es necesario contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un médico de cabecera o un médico especialista.
Para gestionar el turno, podés comunicarte al 0800-999-1100, de lunes a viernes, de 7 a 17 h.
Servicios médicos
- Internación.
- Guardia médica las 24 horas.
- Consultorios externos.
- Diagnóstico por imágenes.
Hospital Bernardo A. Houssay
El Hospital Bernardo A. Houssay cumple un papel fundamental en la atención sanitaria de la ciudad de Mar del Plata y de toda la región. Además de brindar atención médica, ofrece servicios para resolver problemas asistenciales de alta complejidad.
Direcciones
- Edificio central: Juan B. Justo 1774, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
- Consultorios externos: Fleming 98, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
- Guardia externa 24 horas: Fleming 50, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Solicitud de turnos
Para solicitar un turno con especialistas, comunicarse al 0800-888-2100.
Para solicitar turnos de consulta oncológica, diagnóstico por imágenes o hemoterapia, comunicarse al (0223) 499-1290.
El horario de atención telefónica para solicitar turnos es de lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 horas.
Para consultas generales, comunicarse las 24 horas al (0223) 499-1290.
Servicios médicos
- Internación
- Guardia médica las 24 horas
- Consultorios externos
- Diagnóstico por imágenes
- Atención de especialidades médicas
Requisito para solicitar un turno
Para solicitar un turno en el Hospital Bernardo A. Houssay es necesario contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o por un médico especialista.
Entre los servicios y trámites disponibles se encuentran:
- Atención médica
- Medicamentos
- Plan Oncológico
- Receta electrónica
- Ostomía
- Pañales
- Hospitales propios
- Veteranos de Guerra
- Mi PAMI
- Cartilla médica
- Trámites web
- Estado de trámite
- Turnos para agencias
- Reclamos
- Médico/a de cabecera
- Credencial PAMI
- Estado de expediente
- Constancia de Afiliación Negativa
- Actividades y programas preventivos
- Vacunación antigripal
- Información sobre enfermedades respiratorias
- Bienestar
- Primeros auxilios
Hospital del Bicentenario de Ituzaingó
El Hospital del Bicentenario de Ituzaingó brinda atención médica a los afiliados de PAMI de la región y ofrece servicios de atención general y de alta demanda sanitaria.
Direcciones
- Hospital: Coronel Brandsen 2898, Ituzaingó.
- Consultorios y guardia 24 h: Coronel José Segundo Roca 1400.
Turnos
- 11-2120-9600 (interno 111)
- Lunes a viernes, de 8 a 18 h.
- Se necesita una Orden Médica Electrónica (OME).
Servicios
- Internación
- Guardia 24 h
- Consultorios externos
- Diagnóstico por imágenes
Hospital PAMI de Hurlingham
Para solicitar turnos en el Hospital PAMI de Hurlingham, ubicado en General O’Brien 480, los afiliados pueden comunicarse al teléfono 011 4088-5573.
Clina PAMI Lanús
La Clínica PAMI de Lanús, ubicada en Flores de Estrada 5248, brinda atención exclusiva a sus afiliados. Para solicitar turnos, pueden comunicarse al 011 4239-7400.
Policlínicos PAMI I y II
Los Policlínicos PAMI I y II brindan atención médica especializada a personas mayores y cuentan con servicios de atención integral para afiliados de la región.
Policlínico PAMI I
Direcciones
- Edificio principal: Sarmiento 373.
- Atención ambulatoria: Sarmiento 455/71.
Turnos
- 0341-480-3520 / 0341-480-3509
- Atención telefónica: 8 a 18 h.
- También presencialmente o por la plataforma de turnos de PAMI.
Policlínico PAMI II
Dirección
- Olivé 1159, Rosario.
Turnos
- Presencialmente: 7 a 13 h.
- También por la plataforma de turnos de PAMI.
Servicios: internación, guardia 24 h, consultorios externos y diagnóstico por imágenes.
Para solicitar turnos en ambos policlínicos se necesita una Orden Médica Electrónica (OME).