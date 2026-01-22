Outlet de Adidas: ofrecen 3x2 en ropa y zapatillas desde $ 64.0000, ¿cómo aprovechar la oferta? Foto: Shutterstock

Para quienes buscan renovar el guardarropa deportivo o sumar zapatillas icónicas a precios irresistibles, un outlet de Adidas en Argentina tiene una promoción imperdible durante todo enero 2026. La estrella es el 3x2 en productos seleccionados de calzado e indumentaria, con precios que arrancan desde $ 64.990.

Además, se combinan descuentos directos y beneficios bancarios que pueden hacer que ahorres aún más, según el día en el que vayan y la tarjeta que utilicen.

¿Cómo es la promoción del 3x2 en Adidas?

La oferta de Adidas permite llevar tres unidades y pagar solo dos, aplicando el descuento sobre el artículo de menor valor. Esto significa que el tercer producto (el más barato de los tres) te sale gratis, por lo que se incluyen:

Zapatillas y calzado urbano.

Prendas de vestir (remeras, buzos, shorts, etc.).

Camisetas oficiales y alternativas de fútbol: selección argentina, River Plate, Boca Juniors y otros equipos.

Accesorios como mini pelotas coleccionables.

Los descuentos en Adidas para aprovechar

Si bien la promoción principal de la marca de las tres tiras es el 3x2, también existen otros descuentos para aprovechar:

Botines con hasta 40% de descuento directo.

Remeras y buzos seleccionados con 50% off.

Rebajas adicionales en últimas piezas o productos específicos.

Promociones bancarias para ahorrar en Adidas

Junto con los descuentos, hay diferentes bancos que ofrecen promociones y cuotas sin interés para ahorrar en el precio final:

Miércoles: 20% de descuento con Mercado Pago sobre el total.

Viernes y sábados: 20% off + 6 cuotas sin interés con billetera YOY (tope de reintegro $20.000 mensual).

Jueves: 20% de descuento + 6 cuotas sin interés con BBVA a través de MODO (tope de reintegro $60.000).

Todos los días: hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de ICBC, Supervielle y Macro.

Naranja X – Plan Z: 3 cuotas sin interés todos los días.

¿Dónde aprovechar la promoción de Adidas?

La promoción destacada se aplica en el local de Adidas dentro del Soleil Premium Outlet, ubicado en Bernardo de Irigoyen 2647, San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

Otros outlets o tiendas Adidas en Argentina, como Distrito Arcos, Terrazas de Mayo o Barracas, también mantienen algunas promociones similares, aunque podrían variar.