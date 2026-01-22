En esta noticia Las marcas internacionales que llegaron en 2025

Otra marca internacional de moda premium llegará al mercado local. MAJE abrirá su primera tienda en la Argentina en abril de 2026, con un local en el Alcorta Shopping, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La apertura estará a cargo de grupo Leuru, el operador que ya maneja en el país marcas como Levi’s, Sandro y Bimba y Lola. El grupo tiene más de 50 años de trayectoria y opera marcas internacionales en distintos mercados de la región.

El local tendrá 100 metros cuadradados (m²) y se sumará al mix premium de Alcorta, que en los últimos años concentró la llegada de marcas internacionales.

MAJE es una firma francesa de moda femenina fundada en París en 1998 por Judith Milgrom. Su ropa se caracteriza por prendas de diseño urbano con impronta parisina y una estética orientada a un público joven-adulto. La marca forma parte del grupo SMCP, que también controla Sandro, Claudie Pierlot y Fursac.

En la actualidad, SMCP cuenta con más de 1600 puntos de venta distribuidos en 55 países y tiene presencia en mercados como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Italia y China.

El desembarco se da luego de la apertura de Sandro en el mismo shopping, que inauguró su tienda en octubre. Ambas marcas pertenecen al mismo grupo francés, aunque apuntan a públicos diferentes dentro del segmento premium.

La llegada de esta nueva marca se suma a una serie de desembarcos y regresos de firmas internacionales que se aceleraron a lo largo de 2025.

Una de las aperturas más recientes fue la de FARM Rio, la marca brasileña de moda femenina que inauguró su primer local en la Argentina en Alcorta Shopping. La tienda cuenta con una superficie de poco más de 100 metros cuadrados y ofrece prendas y accesorios de sus colecciones de temporada, con fuerte impronta en estampas y colores.

El desembarco se realizó de la mano del grupo Markova, que tiene la exclusividad para operar la marca en Argentina y Uruguay y proyecta un plan de expansión regional que incluye nuevas tiendas y el desarrollo de un canal de e-commerce local.

También se concretó el desembarco de The Kooples, la marca francesa de indumentaria que abrió su primer local en el país en septiembre, con una tienda en el mismo shopping. La operación está a cargo del grupo Tucci, que ya maneja otras etiquetas premium y apunta a ampliar su portafolio de marcas internacionales.

Otro de los regresos confirmados es el de Tous, la cadena española de joyería que volverá al mercado argentino con un local propio en Unicenter. La marca, reconocida por su clásico diseño del “osito”, había estado presente en el país hasta 2021, cuando decidió retirarse por las restricciones a las importaciones y el impacto de la pandemia.

Victoria’s Secret continuó ampliando su presencia en el país con nuevas tiendas en shoppings porteños y tiene prevista una próxima apertura en DOT Baires Shopping.

También se sumó Decathlon, la cadena francesa de artículos deportivos, que avanza con un plan de expansión con tres locales en la Argentina. La marca ya inauguró su primera tienda en el complejo Al Río, en Vicente López. Para este año están previstas dos nuevas aperturas: Abasto Shopping, con 2700 m² y una inversión estimada de u$s 5 millones, y Alto Palermo, con 1400 m² y u$s 4 millones. Las tiendas se enmarcan en un plan de crecimiento a cinco años que supera los u$s 100 millones.