En un momento donde ahorrar es clave, los outlets se convierten en aliados para quienes buscan calidad sin pagar de más. Adidas cuenta con dos locales oficiales en Buenos Aires que ofrecen rebajas de hasta el 80% en zapatillas, indumentaria y accesorios deportivos, una oportunidad para renovar el guardarropa sin comprometer el presupuesto.

Outlet Adidas en Palermo: ¿dónde queda y qué ofrece?

El primer outlet está en Distrito Arcos, sobre la calle Paraguay 4979, en pleno Palermo. Allí se pueden encontrar zapatillas, buzos, camperas y accesorios con descuentos que llegan al 70%.

Ventajas: variedad de talles (hasta el número 46), posibilidad de probar los productos y 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas.

Cómo llegar:

Tren: estación Palermo (línea Mitre) Subte: línea D, estación Palermo Colectivos: 15, 34, 39, 57, 59, 60, 64, 67, 68, 111, 133, 141, 152, 161, 166, 168 y 184



Outlet Adidas en Los Polvorines: rebajas de hasta el 80%

El segundo punto de venta está en el shopping Terrazas de Mayo, en Av. Presidente Umberto Illia 3770. Este local se destaca por ofrecer descuentos de hasta el 80% en productos nuevos y artículos con pequeñas imperfecciones, una tendencia que gana terreno en el mercado.

Promociones destacadas:

Camisetas: hasta 80% Zapatillas: hasta 30% Buzos y accesorios: hasta 70%

Opciones de pago:

Hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Hasta 12 cuotas sin interés con Mercado Pago o QR

Horarios: abierto todos los días, acceso libre al público.

¿Por qué elegir estos outlets?

Además de los precios competitivos, estos espacios ofrecen facilidades de pago, variedad de talles y experiencia de compra completa, ya que permiten probar los productos antes de adquirirlos.

Para quienes buscan estilo urbano o equipamiento deportivo, son una alternativa accesible frente a los precios de los locales tradicionales.

Consejo para aprovechar las ofertas

Antes de ir, revisa las promociones vigentes y lleva tiempo para recorrer. Muchos productos son de temporadas anteriores o tienen detalles mínimos, pero mantienen la calidad de la marca.