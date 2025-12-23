Remates DIAN | Paso a paso para comprar motos y carros en excelente estado desde $2 millones. (Imagen: archivo)

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realiza de forma periódica subastas públicas virtuales de bienes que han sido decomisados, abandonados o entregados como parte de procesos de cobro de obligaciones tributarias.

Entre los artículos más buscados se encuentran motos y carros, que pueden conseguirse a precios inferiores al valor comercial, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Estas ventas no son nuevas ni excepcionales: forman parte de un mecanismo habitual de recuperación de cartera del Estado y se desarrollan a través de plataformas autorizadas, lo que permite participar desde cualquier lugar del país.

Con este tipo de remates, muchos ciudadanos se preguntan cómo funciona el proceso, qué condiciones deben cumplir y cuáles son los pasos para ofertar sin cometer errores.

Subastas: dónde se realizan los remates de la DIAN

Las subastas de la DIAN se llevan a cabo mediante plataformas virtuales habilitadas, como El Martillo, operada por el Banco Popular. Allí se publica el catálogo completo de bienes disponibles, con fotografías, avalúos, condiciones de venta y fechas límite para ofertar.

El acceso es completamente digital y no requiere intermediarios. La entidad recomienda ingresar únicamente por los canales oficiales, revisar cada ficha del bien y leer con atención los términos antes de participar.

Una vez finalizado el plazo de la subasta, el sistema define al ganador según la mejor oferta válida registrada.

Quiénes pueden participar en los remates de motos y carros

La participación está habilitada para personas naturales y jurídicas mayores de edad, siempre que cumplan con estas condiciones básicas:

Estar registrados en la plataforma de subastas.

Contar con cuenta bancaria activa en Colombia.

Validar la identidad siguiendo el procedimiento digital.

No es necesario ser comerciante ni tener experiencia previa en remates, pero sí es clave seguir el paso a paso y respetar los tiempos establecidos.

Paso a paso para comprar una moto o un carro en un remate DIAN

El procedimiento para participar en una subasta de vehículos es sencillo, pero tiene reglas claras:

Registro en la plataforma: el usuario debe crear una cuenta y validar su información personal o empresarial. Consulta del catálogo: se recomienda revisar el estado del vehículo, el avalúo, la ubicación y las condiciones de entrega. Depósito de garantía: para ofertar, se exige consignar un porcentaje del valor base del bien como respaldo. Presentación de la oferta: el valor ofrecido no puede ser inferior al 70 % del avalúo publicado. Adjudicación y pago: si la oferta resulta ganadora, el comprador debe completar el pago dentro del plazo fijado.

El incumplimiento de cualquiera de estos pasos puede implicar la pérdida de la garantía.

Recomendaciones clave para evitar fraudes

La DIAN advierte que no vende vehículos por redes sociales ni por mensajes directos. Para participar de forma segura:

Verifique siempre que el enlace corresponda a la plataforma oficial.

No realice pagos por fuera del sistema autorizado.

Desconfíe de supuestos intermediarios que prometen asegurar la adjudicación.

Toda la información válida sobre fechas, bienes disponibles y condiciones se publica exclusivamente en los canales oficiales de la DIAN y de la plataforma de subastas.