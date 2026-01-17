Orgullo nacional: Argentina estará en la próxima misión de la NASA a la Luna y este será su rol Fuente: Shutterstock

Argentina volverá a marcar presencia en el espacio y será parte del proyecto Artemis II que encabeza la NASA para regresar a la Luna tras más de 50 años.

La presencia argentina será a través de un microsatélite de desarrollo nacional que participará en la misión Artemis II y que tiene previsto iniciar el camino hacia el regreso humano a la superficie lunar luego de más de cinco décadas sin exploración tripulada en esa región del espacio.

Argentina y la misión que vuelve a mirar la Luna

Artemis II está programada para el 6 de febrero y funcionará como el nexo entre el vuelo no tripulado de Artemis I y la etapa final del programa que será el regreso del ser humano a la Luna.

Además, el proyecto busca consolidar una presencia sostenida en el satélite natural para impulsar investigación científica y probar tecnologías que luego serán usadas en futuras expediciones a Marte.

Los cuatro astronautas que estarán a bordo durante la misión son Reid Wiseman, que es el comandante, y compartirá cabina con Victor Glover y Christina Koch. A ellos se sumará Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense lo que da cuenta del espíritu internacional que rodea al programa Artemis.

El microsatélite argentino que se suma a la NASA

Durante el lanzamiento se desplegará el microsatélite argentino Atenea diseñado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en colaboración con universidades, organismos científicos y empresas nacionales.

El proyecto involucró a la empresa VENG y a instituciones como el Instituto Argentino de Radioastronomía la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

La función de Atenea será validar tecnologías consideradas claves para futuras misiones profundas. Entre las tareas previstas se encuentran la medición de radiación en órbitas alejadas de la Tierra la captación de datos GPS para trayectorias hacia órbitas geoestacionarias y la verificación de enlaces de comunicación de largo alcance.

El Gobierno señaló que Argentina fue el único país latinoamericano elegido por la NASA para aportar tecnología propia en esta etapa del programa. Desde las estaciones espaciales nacionales se mantendrá comunicación con el satélite a más de setenta mil kilómetros lo que representa un logro tecnológico de primer nivel.

Qué busca Artemis y por qué es un hito para Argentina

El programa Artemis de la NASA pretende instalar un esquema de misiones regulares con participación internacional para abrir una nueva fase de exploración espacial. Estados Unidos apuesta a que la Luna funcione como plataforma de ensayo para las próximas décadas y como punto de partida hacia planetas más lejanos.

Para Argentina la misión significa un reconocimiento al desarrollo científico realizado por organismos públicos y privados. También abre la puerta a nuevas participaciones en proyectos espaciales que históricamente estuvieron reservados a las grandes potencias.