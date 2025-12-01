La NASA vuelve a la Luna con la misión Artemis II e invita a millones a registrar su nombre para viajar simbólicamente en la nave. Cómo participar.

Desde siempre la exploración espacial ha despertado la imaginación colectiva. Ahora ese anhelo se transforma en una experiencia accesible. La NASA ha abierto una iniciativa para que cualquier persona, de cualquier lugar del mundo, pueda sentirse parte del regreso del ser humano a la Luna.

La propuesta consiste en inscribir el nombre de uno mismo para que viaje simbólicamente a bordo de la nave espacial Artemis II, dentro de un soporte digital. Esa invitación pone al alcance de la ciudadanía una forma inédita de “viajar a la Luna” sin moverse del suelo.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen serán los primeros humanos en orbitar la Luna desde el Apolo XVII. Frank Michaux

Qué significa participar en Artemis II

La misión Artemis II será el primer vuelo tripulado de la nave Orion con humanos a bordo desde la era del programa Apolo. Cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, viajarán alrededor de la Luna y regresarán a la Tierra en una travesía de unos diez días.

La iniciativa de la agencia denominada “Send your name with Artemis II” permite que cualquier persona registre su nombre en línea sin requisitos de nacionalidad o edad. El nombre se guardará en una tarjeta digital formato SD que viajará dentro de Orion. Los inscritos recibirán además un pase de embarque digital como recuerdo de su participación simbólica.

La inscripción estará abierta hasta el 21 de enero de 2026, plazo tras el cual ya no se podrá añadir más nombres.

Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos

Participar en esta propuesta resulta sencillo. Basta con visitar la página oficial de la NASA y completar un formulario con nombre, apellidos y un código PIN de seguridad. No se pide más. Una vez completado, se genera un pase de abordaje digital que se puede almacenar o compartir.

No existe restricción por edad ni nacionalidad. Desde un niño hasta una persona mayor puede sumarse. El proceso no tiene coste alguno y puede realizarse desde cualquier país con acceso a internet.

La participación es simbólica, pero la NASA anima al público a involucrarse como una forma de acercar la exploración espacial a la gente. En palabras de la agencia esta iniciativa “permite inspirar a personas de todo el mundo y darles la oportunidad de acompañar el camino hacia la exploración del espacio profundo”.

Qué representa esta oportunidad para el público

Este gesto trasciende lo meramente simbólico. Permite conectar a la sociedad con una misión histórica y proyectar la idea de que la exploración espacial es un logro colectivo, no exclusivo de astronautas o agencias. Para muchos será una forma de sentirse parte de un hito global.

Además, la misión Artemis II representa un paso fundamental en los planes de la agencia espacial para retomar la Luna como destino habitual y preparar futuras misiones, incluso con destino a Marte. Que se ofrezca la oportunidad de “viajar con tu nombre” ayuda a reforzar el apoyo social y el interés global por esos proyectos.

Cualquier persona puede registrar su nombre y recibir su propio pase digital para formar parte del histórico viaje lunar. NASA

La invitación también demuestra cómo la exploración del espacio está integrada hoy con la ciudadanía. Es una invitación a soñar, a mirar al cielo, a recuperar la fascinación por el cosmos. Y todo desde un registro online sencillo, gratuito y abierto.

Para quienes lo deseen, la puerta sigue abierta hasta el 21 de enero de 2026.