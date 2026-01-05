La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reveló nuevos secretos sobre Marte. Según un reciente estudio de la agencia espacial, se identificaron 16 antiguas vías fluviales que habrían recorrido la superficie hace aproximadamente 3.700 millones de años, cubriendo cerca del 5% del terreno primitivo.

Estas antiguas redes de agua no solo moldearon el relieve del planeta rojo, sino que podrían haber generado condiciones químicas favorables para la vida.

Lo que Marte ocultó: 16 ríos que reescriben su historia geológica

El hallazgo revela que Marte, aunque carece de tectónica de placas, llegó a formar cuencas y valles de dimensiones comparables a grandes estructuras terrestres. Los científicos utilizaron imágenes de alta resolución del Mars Reconnaissance Orbiter, combinadas con mapas de valles, lagos y depósitos sedimentarios, para reconstruir estas rutas fluviales.

Aunque representaban solo un pequeño porcentaje de la superficie total, estas vías transportaron gran parte del sedimento del planeta, actuando como arterias de transformación del paisaje. Comprender estas redes es fundamental para descifrar cómo se configuró la topografía marciana y qué regiones podrían conservar registros valiosos de su clima antiguo.

Las vías fluviales identificadas transportaron gran parte del sedimento, moldeando cráteres y valles, y dejando evidencia de caudales sostenidos. Fuente: NASA NASA

Corrientes poderosas que erosionaron cráteres y rompieron barreras

Las imágenes revelan que algunas corrientes fluviales atravesaron cráteres de impacto, dividiéndose en ramales y volviendo a unirse, un patrón que denota caudales sostenidos y erosión prolongada. Este comportamiento se asemeja al de grandes ríos terrestres y evidencia que el agua tuvo un papel activo en la transformación de la superficie marciana.

Los científicos destacan que la persistencia de estas corrientes permitió la generación de espacios químicos complejos, favoreciendo reacciones que podrían haber sido fundamentales para la aparición de compuestos orgánicos o precursores de vida. Esta actividad hidrológica prolongada es un indicio de que Marte fue mucho más dinámico y habitable de lo que se creía.

Zonas prioritarias para futuras misiones: dónde buscar rastros de vida

El descubrimiento no solo reconstruye la historia del agua en Marte, sino que delimita las zonas prioritarias para futuras exploraciones. Los depósitos vinculados a estas 16 redes fluviales podrían conservar información sobre la composición química del suelo y posibles señales biogeoquímicas.

Para los científicos, estas áreas actúan como mapas estratégicos de la habitabilidad antigua, aumentando las posibilidades de encontrar indicios de vida pasada.

Este hallazgo también permite comparar la geografía de Marte con la de la Tierra primitiva, ofreciendo lecciones sobre cómo el agua puede transformar paisajes incluso en planetas sin tectónica activa y cómo estos procesos podrían haber creado nichos favorables para la vida.