Hallazgo sin precedentes: descubren qué esconde el interior de la Luna y cambia todo lo que sabíamos

La Luna siempre fue un objeto de fascinación científica y cultural. Este satélite natural guarda información clave sobre los orígenes del sistema solar y la evolución de la Tierra.

Durante los últimos años, equipos internacionales revisaron datos de misiones espaciales y modelos geofísicos para descifrar qué se oculta en su interior.

Las dudas sobre la composición del núcleo lunar generaron debates durante décadas. Sin embargo, nuevas evidencias ofrecen respuestas concretas y reordenan todo lo que creíamos conocer respecto de la historia lunar.

El nuevo hallazgo en la Luna que cambia la historia

Investigadores confirmaron que el núcleo de la Luna no es uniforme. Presenta dos capas bien diferenciadas que permiten explicar fenómenos hoy ausentes en su superficie. La capa externa es fluida y tiene un radio aproximado de 362 kilómetros.

A su vez, en el centro se encuentra un núcleo sólido de unos 258 kilómetros de radio con densidad cercana al hierro, reforzando la similitud con la estructura terrestre.

Científicos afirmaron que estas capas internas representan alrededor del 15 por ciento del radio total del satélite. Con estas mediciones, se validan estimaciones realizadas por la NASA más de una década atrás que sugerían que la Luna comparte más características con la Tierra de lo que se creía.

El descubrimiento no solo revisa el mapa geofísico lunar. También abre la puerta a comparaciones que permiten entender cómo evolucionan cuerpos rocosos en el sistema solar y en otros lugares del universo.

Cómo impacta este descubrimiento en el campo magnético lunar

Durante los primeros mil millones de años, la Luna estuvo sostenida un campo magnético intenso. Este fenómeno se habría generado por la actividad interna del núcleo fluido que producía corrientes eléctricas capaces de crear un escudo protector frente a la radiación solar y cósmica.

Con el paso del tiempo, el satélite comenzó a enfriarse y se produjo un proceso que redujo la movilidad del material interno y la disminución del dinamismo magnético terminó apagando ese escudo.

Para los especialistas, este mecanismo ofrece pistas para reconstruir las etapas geológicas de la Luna y entender por qué hoy carece de protección magnética.

La NASA volverá a la Luna luego de más de 50 años

Después de más de medio siglo la NASA se prepara para lanzar Artemis II, la primera misión tripulada que volverá a orbitar la Luna. La ventana de lanzamiento se abre el 6 de febrero y marca un hito crucial dentro del programa Artemis.

El objetivo es establecer una presencia humana sostenible en el satélite y habilitar futuras misiones de mayor alcance. Artemis II será la prueba definitiva para validar sistemas, tecnologías y maniobras que permitirán un eventual regreso a la superficie lunar.