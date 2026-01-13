El fin del mundo se acerca y la NASA confirmó que estos lugares serán inhabitables en 50 años: las ciudades que desaparecerán Fuente: IA

El cambio climático dejó de ser una hipótesis alarmista para transformarse en un proceso vigente que ya altera las condiciones de vida en gran parte del planeta, lo cual llevó a que gran parte de la comunidad científica analice qué pasará en el futuro con el planeta.

Desde olas de calor más intensas hasta crisis hídricas y eventos meteorológicos extremos, el fenómeno avanza y pone en riesgo a millones de personas. Frente a este escenario, la NASA emitió un informe que volvió a encender las alarmas a nivel global.

Según el reconocido organismo, en un plazo de aproximadamente medio siglo podrían existir regiones en las que la vida humana resulte inviable.

La NASA advirtió sobre cambios en la Tierra

El indicador central utilizado por la NASA es la conocida temperatura de bulbo húmedo, cuya unidad medida se basa en la combinación de la temperatura del aire y la humedad relativa para describir la sensación térmica real sobre la piel mojada y expuesta al viento.

En este sentido, diversos expertos sostienen que cuando este parámetro supera los 35 °C, el cuerpo humano ya no puede regularse de forma adecuada, incluso en individuos sanos y jóvenes.

Los análisis muestran que entre las próximas tres y cinco décadas algunas zonas alcanzarán valores que impedirán la supervivencia sin asistencia tecnológica, de modo tal que, si el calentamiento global no se ralentiza, amplias franjas del planeta enfrentarán un escenario límite.

En tanto, la proyección se ubica alrededor del año 2070 y concentra su atención en zonas con temperaturas y humedad crecientes que exceden la capacidad fisiológica del cuerpo humano.

Las regiones que están en riesgo máximo, según la NASA

Entre los territorios identificados como críticos aparecen cinco regiones particularmente expuestas al calentamiento global y a la acumulación de humedad.

El fin del mundo se acerca y la NASA confirmó que estos lugares serán inhabitables en 50 años: las ciudades que desaparecerán Fuente: Archivo

Además, la NASA aclaró que la densidad poblacional las convierte en puntos sensibles dentro del mapa climático y que serían las más afectadas,