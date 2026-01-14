La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) consiguió comunicarse con una nave en pleno viaje por el espacio mediante una tecnología que podría transformar las comunicaciones interplanetarias.

En lugar de depender de las tradicionales ondas de radio, la agencia espacial estadounidense optó por algo completamente distinto: láseres infrarrojos capaces de transmitir información a grandes velocidades.

Este evento forma parte de la misión Psyche, lanzada el 13 de octubre de 2023, y su experimento de Comunicaciones Ópticas en Espacio Profundo. El récord más reciente se estableció el 29 de julio de 2024, cuando se envió una señal láser a 290 millones de millas de distancia. Los resultados superaron todas las expectativas iniciales.

La misión Psyche demostró que los láseres pueden enviar información a velocidades récord desde el espacio profundo, allanando el camino para comunicaciones más rápidas y confiables en futuras exploraciones interplanetarias. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un láser que atraviesa el espacio con una precisión nunca vista

El sistema se basa en el intercambio de señales láser entre estaciones ubicadas en la Tierra y la nave espacial. La información se codifica en luz infrarroja cercana, cuya frecuencia es muy superior a la de las ondas de radio tradicionales. Gracias a ello, cada transmisión puede transportar volúmenes de datos mucho mayores.

El reto técnico es enorme: dirigir un rayo láser con exactitud extrema hacia una nave que avanza a miles de kilómetros por hora y que se encuentra a una distancia equivalente a varias veces la que separa a la Tierra del Sol.

Para lograrlo, la NASA recurrió al histórico telescopio Hale, en el Observatorio Palomar, encargado de recibir los datos provenientes del espacio profundo. En paralelo, las instalaciones de Table Mountain enviaron las señales hacia la nave con una potencia de 7 kilovatios, demostrando la viabilidad de esta tecnología de comunicación de nueva generación.

Velocidad 100 veces superior a las comunicaciones tradicionales

Los números hablan por sí solos. En los primeros meses de la misión, cuando la nave Psyche se encontraba a aproximadamente 33 millones de millas de la Tierra, el sistema alcanzó una velocidad de transmisión de 267 megabits por segundo, comparable a una conexión de internet de banda ancha doméstica. Más adelante, el 24 de junio de 2024, cuando la distancia aumentó a 240 millones de millas (más de dos veces y media la separación entre nuestro planeta y el Sol), el proyecto logró mantener una tasa sostenida de 6,25 megabits por segundo.

Esta capacidad representa una mejora exponencial frente a los sistemas de radiofrecuencia. Para ponerlo en contexto, los láseres pueden transportar datos hasta 100 veces más rápido que las tecnologías actuales .

Durante la primera fase del experimento, que concluyó el 29 de julio de 2024, se transmitieron casi 11 terabits de información, incluyendo videos en ultra alta definición, obras de arte digitales y datos de ingeniería de la nave.

El futuro de la exploración humana en otros planetas depende de esta tecnología

Este hito es una pieza fundamental para las futuras misiones tripuladas. Cuando los astronautas viajen a otros planetas del sistema solar, necesitarán comunicarse con la Tierra enviando grandes volúmenes de datos científicos, imágenes de alta resolución y transmisiones de video en tiempo casi real.

De hecho, el experimento ya demostró que puede mantener comunicaciones estables incluso cuando la nave alcanzó la distancia máxima entre Marte y la Tierra, aproximadamente 290 millones de millas.

La NASA tiene previsto seguir evaluando el sistema cuando la nave Psyche reanude sus operaciones, con el objetivo de comprobar que el hardware pueda funcionar de manera confiable durante largos períodos.