El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un intenso frío que traerá una ola polar y se sumará al pronóstico de tormentas ocasionales, lluvias moderadas y ráfagas de viento que sacudirán distintas zonas del país durante toda la semana. De esta forma, se emitieron alertas amarillas por frío extremo y nevadas. El pronóstico de heladas se originará por el ingreso masivo de aire frío proveniente de la Antártida, impulsado por un sistema de alta presión. Este fenómeno desplazó la masa de aire templado de inicio del mes y llevó a un desplome notorio en la sensación térmica que empezó en el sur y se extiende por todo el país. El SMN anunció cómo será el pronóstico día a día: El organismo recomienda evitar la exposición prolongada al aire libre, abrigarse con capas de ropa y extremar precauciones al calefaccionar ambientes para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. En zonas con alerta por nieve, se aconseja no circular por rutas si no es estrictamente necesario. Los grupos que no deberían salir o que deben extremar al máximo los cuidados son: Estas son las regiones donde impacta más fuerte la ola polar de esta semana: