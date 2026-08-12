Un nuevo sistema de tormentas severas amenaza con extender los daños causados por un derecho en el centro-norte de Estados Unidos, con lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 128 km/h que ya dejaron a más de 600.000 personas sin electricidad en Illinois, Indiana y Ohio.

El gobernador de Ohio advirtió que el riesgo de inundaciones se mantiene activo en ese estado, con nuevas rondas de lluvia previstas hasta el viernes en el valle del río Ohio, mientras Illinois e Indiana enfrentan la limpieza de los daños ya causados por el derecho del martes.

¿Qué zonas concentran el mayor riesgo por las tormentas y las ráfagas de viento?

Illinois e Indiana registraron los efectos más severos hasta el momento: un tornado tocó tierra al sur de Chicago y las ráfagas superaron los 128 km/h en múltiples estaciones meteorológicas, con un pico de 159 km/h en Gary, Indiana.

En Ohio, la ciudad de Dayton batió un récord histórico de lluvia acumulada en un día, mientras que las autoridades de Columbus enviaron a sus empleados a sus hogares de forma anticipada ante el avance de un nuevo frente.

Las zonas con mayor exposición son:

Condados de Lake, Porter y Will, en Illinois e Indiana

Área metropolitana de Chicago

Valle del río Ohio, con riesgo de inundación hasta el viernes

Un nuevo sistema de tormentas severas amenaza con extender los daños causados por un derecho en el centro-norte de Estados Unidos. ChatGPT

¿Cómo prepararse ante las próximas 24 horas de tormentas y lluvias intensas?

Los cortes de electricidad podrían repetirse en las zonas ya afectadas y las autoridades locales recomendaron evitar circular por rutas anegadas, donde el riesgo de quedar varado aumenta de forma significativa durante los picos de lluvia.

Ante la posibilidad de nuevas ráfagas de viento y tormentas eléctricas, se aconseja mantener cargados los dispositivos móviles, alejarse de árboles y tendidos eléctricos y seguir las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en tiempo real.

Recomendaciones clave: