Pronóstico de viento y oleaje para hoy 11 de agosto de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua encendieron las alertas para este martes 11 de agosto ante un escenario de lluvias que podría dejar desde encharcamientos hasta inundaciones, además de deslaves y desbordamientos de ríos y arroyos en algunas regiones de México.

El pronóstico contempla lluvias intensas de hasta 150 milímetros, tormentas acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, así como fuertes rachas de viento. A esto se suma que el SMN vigila una zona de baja presión en el Atlántico que tiene 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas.

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Estos son los estados donde llegará la lluvia más intensa

El mayor riesgo por precipitaciones se concentra principalmente en el noroeste y sur del país, aunque las lluvias se extenderán por buena parte de la República Mexicana. El SMN pronosticó lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el este de Sonora, mientras que Chihuahua, Durango y Sinaloa podrían recibir lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros.

También se esperan lluvias muy fuertes en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche. En otras entidades habrá lluvias fuertes y chubascos, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Los estados con las precipitaciones más importantes son:

Sonora: lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Chihuahua: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Durango: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Sinaloa: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Veracruz: lluvias muy fuertes, principalmente en el sur.

Oaxaca: lluvias muy fuertes en el este.

Chiapas: lluvias muy fuertes en el este.

Campeche: lluvias muy fuertes en el norte.

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Granizo, rayos y viento: estas son las zonas de mayor peligro

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, la cantidad de agua podría provocar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones.

El peligro aumenta en las regiones donde coinciden precipitaciones intensas y fuertes rachas de viento. De acuerdo con el organismo, se esperan vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec, mientras que otras entidades tendrán rachas de hasta 60 km/h.

Entre las principales zonas que deberán mantenerse atentas se encuentran:

Este de Sonora , por las lluvias intensas de hasta 150 mm.

Oeste y suroeste de Chihuahua , por lluvias muy fuertes.

Oeste y noroeste de Durango , donde también se esperan lluvias muy fuertes.

Norte y este de Sinaloa , con precipitaciones de 50 a 75 mm.

Sur de Veracruz , con lluvias muy fuertes.

Este de Oaxaca y Chiapas , donde se prevén lluvias muy fuertes.

Norte de Campeche , con precipitaciones de 50 a 75 mm.

Ciudad de México y Estado de México, donde se esperan lluvias fuertes y rachas de viento.

Las tormentas podrían generar condiciones especialmente peligrosas en carreteras, zonas bajas, áreas cercanas a ríos y arroyos y sitios susceptibles a inundaciones o deslaves. La combinación de lluvia intensa, granizo y descargas eléctricas puede reducir la visibilidad y complicar el tránsito, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

A esto se suma el viento. Las rachas iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que el SMN pidió seguir las recomendaciones de Protección Civil. En las costas del Pacífico también se prevé mar de fondo, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros desde Baja California hasta Chiapas.

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Una zona de baja presión también es vigilada por el SMN

El panorama meteorológico tiene otro elemento bajo vigilancia. Sobre el océano Atlántico, el SMN mantiene seguimiento a una zona de baja presión que podría generar un ciclón tropical en los próximos días.

El sistema se localiza aproximadamente a 6 mil kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo y tiene actualmente un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. Esto no significa que ya sea un ciclón tropical, sino que las autoridades mantienen vigilancia sobre su posible evolución.

Por ahora, el SMN mantiene como prioridad el seguimiento de las lluvias y tormentas previstas para este martes, especialmente en las regiones donde pueden presentarse acumulados de hasta 150 milímetros.

Además de las precipitaciones, persistirá el calor extremo en varias entidades. Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Ante este escenario, Conagua y el SMN exhortaron a la población a mantenerse informada y atender los avisos oficiales y las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas donde se esperan las lluvias más intensas.