El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una potente tormenta que traerá fuertes lluvias e intensas ráfagas de viento. La temperatura para este domingo 10 contará con una máxima de 15° y con una mínima de 8°. Buenos Aires comenzó el fin de semana con una temperatura excepcional de 10° de máxima y un día soleado sin nubes. Sin embargo, durante el sábado al mediodía hubo presencia de chaparrones. Además, este domingo las lluvias dirán presente durante toda la jornada en Mar del Plata, con un pronóstico de inestabilidad persistente y cielo cubierto. Este domingo se esperan nuevas precipitaciones, vientos intensos y una de las jornadas más frías del otoño. El sábado cerrará con chaparrones y temperaturas que descenderán hasta los 8°C. Los vientos del sector sudoeste soplarán con ráfagas de hasta 59 km/h, lo que generará una sensación térmica considerablemente más baja. Durante la madrugada del domingo continuarán las lluvias, con probabilidad baja de precipitaciones para el resto de la jornada. La máxima no superará los 12°C y la mínima tocará los 5°C. El viento no dará tregua. El Servicio Meteorológico publicó en su página oficial el pronóstico del clima para la semana: