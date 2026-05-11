Tras una semana marcada por fuertes tormentas e intensas lluvias, el ciclón que provocó estas condiciones climáticas comienza a retirarse hacia el Atlántico para dar paso a una masa de aire polar. El frío y las bajas temperaturas se mantendrán durante toda la semana y afectarán a gran parte del país. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una alerta amarilla por la presencia de fuertes ráfagas de viento. Buenos Aires comenzó la semana con una mínima de 0° en algunas localidades al norte de la Provincia, mientras que el centro y sur amaneció con una sensación térmica de entre 1° y 3°. Provincias como Mendoza, Salta y Jujuy (aquellas más cercanas a la Cordillera de los Andes) experimentaron mínimas de hasta -3°. El aire polar marcará las condiciones climáticas de la semana y en diversas localidades la mínima será de un dígito. El clima se mantendrá seco, con poca nubosidad y vientos que comenzarán a rotar hacia el norte y noroeste. Durante los mediodías y tardes el sol estará a pleno y elevará un poco la temperatura hasta los 19°. Por el momento no hay ningún pronóstico de tormentas o lluvias en el AMBA para los días que vienen, pero conviene revisar de forma frecuente. El mapa interactivo del Servicio Meteorológico permite revisar cómo avanzará la masa de aire polar sobre el país. Las provincias ubicadas al noroeste como Salta y Jujuy experimentarán mínimas de -3°. La zona cordillerana también sufrirá el frío con mínimas de 3° por las mañanas. El noreste tendrá temperaturas un poco más altas con amaneceres de entre 6° y 11°. El sur mantendrá su línea fría con hasta -2°. El pronóstico extendido del clima para la Ciudad de Buenos Aires es el siguiente: