Guatemala, Nicaragua y Honduras prohibirán el ingreso a ciudadanos mexicanos que no cuenten con pasaporte vigente.

La medida es de particular relevancia para aquellos que han postergado la renovación de su documento y desean trasladarse a cualquiera de estos tres países de Centro América.

Lo que muchos viajeros ignoran es que el inconveniente no se presenta al arribar a su destino, sino antes de partir: es en el aeropuerto o punto de cruce de origen donde las autoridades migratorias o las aerolíneas identifican el pasaporte vencido e impiden el embarque o el paso.

Pasaporte vencido: Guatemala, Nicaragua y Honduras te negarán la entrada si no lo renuevas

Los gobiernos de Guatemala, Nicaragua y Honduras han comunicado oficialmente la instauración de controles más rigurosos en sus fronteras y aeropuertos. Esta nueva normativa determina que solo se permitirá el ingreso a aquellas personas que presenten un pasaporte con vigencia activa, excluyendo cualquier excepción relacionada con turismo, tránsito o visitas familiares.

Respecto a los ciudadanos mexicanos que intentan visitar estas naciones en el futuro cercano, es imperativo seguir una recomendación clara: certificar inmediatamente la fecha de caducidad del pasaporte antes de adquirir boletos o realizar cualquier tipo de reservación. Un pasaporte que haya expirado, incluso por un solo día, es razón suficiente para negar el ingreso.

Reescribe y mejora el siguiente subtítulo:

Además del pasaporte vigente, ¿qué requisitos deben cumplir los ciudadanos mexicanos para ingresar a Nicaragua, Honduras y Guatemala?

Es fundamental poseer un pasaporte vigente para acceder a cualquiera de estas naciones centroamericanas; no obstante, las autoridades migratorias tienen la facultad de requerir información adicional antes de permitir la entrada.

Las exigencias pueden variar en función de las políticas vigentes de cada país.

Es imperativo que los viajeros se informen acerca de los requisitos específicos para facilitar su ingreso.

República de Nicaragua

Los ciudadanos mexicanos deben gestionar una visa consultada preceptivamente antes de su viaje. Asimismo, les es posible solicitar:

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses

Boleto de salida del país.

Reserva de hotel o carta de invitación.

Comprobantes de solvencia económica para cubrir la estancia.

Pago de la tasa turística correspondiente al ingresar.

En el contexto de los viajes de turismo de corta duración, se establece que los mexicanos no requieren visa. Sin embargo, las autoridades correspondientes pueden demandar lo siguiente:

Boleto de regreso o continuación del viaje.

Prueba de alojamiento.

Demostración de recursos económicos suficientes.

Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si proceden de una zona de riesgo.

Los ciudadanos mexicanos no requieren visa para realizar estancias turísticas. No obstante, al momento de ingresar al país, pueden ser solicitados los siguientes documentos:

Boleto de salida del país.

Reserva de hospedaje o dirección donde se alojarán.

Comprobantes de solvencia económica.

Declaración migratoria correspondiente y justificación del motivo del viaje.

La renovación del pasaporte mexicano es un trámite que puede llevarse a cabo aunque el documento se encuentre ya vencido, sin necesidad de justificar el tiempo transcurrido desde su expiración. No obstante, los tiempos de espera pueden convertirse en una dificultad si se pospone hasta el último momento.

Para aquellos que tienen un viaje inminente y no pueden esperar, existe la opción de un trámite de urgencia, disponible en ciertas delegaciones, que permite obtener el documento en un plazo de horas al presentar el boleto de avión o comprobante de viaje.

A continuación, se enumeran los pasos fundamentales para llevar a cabo la renovación: