Al momento de viajar a Estados Unidos desde México, existe un punto esencial sobre el pasaporte que todos deben considerar y verificar con antelación: contar con un documento completamente en vigencia y en buen estado.

Este requisito es fundamental no sólo al momento de realizar el traslado para evitar inconvenientes con las autoridades sino también previamente, para poder gestionar los documentos necesarios, como una visa americana o una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

Estados Unidos bloqueará el ingreso desde México a quienes hayan postergado la renovación de pasaporte

Todos los ciudadanos mexicanos con intención de viajar hacia Estados Unidos deben contar con un pasaporte completamente válido.

Este requisito ya debe cumplirse para poder solicitar una visa americana, momento en el que las autoridades solicitan la identificación internacional y garantizan que su validez se ajuste a la normativa vigente. Es importante que la vigencia futura abarque la totalidad de la estadía prevista en Estados Unidos.

México emite pasaportes con diferentes períodos de validez. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, si bien en ciertos casos la BCC puede utilizarse para visitar la zona fronteriza sin pasaporte, al momento de gestionarla se solicita una identificación internacional en completa vigencia.

Tengo BCC, ¿a qué zonas se me permite ingresar sin pasaporte?

La zona fronteriza -y la única habilitada para viajar sin pasaporte por períodos cortos- está delimitada de la siguiente manera

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas : menos de 40 km de la frontera

¿Cómo actualizar el pasaporte mexicano para viajar a Estados Unidos?

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de México, los pasos de renovación para mayores de 18 años son

Acudir a cualquier Delegación de la SRE u Oficina de Enlace Estatal o Municipal con la SRE, siempre teniendo cita

Entregar el pasaporte a renovar

Mostrar comprobante del pago de derechos

Brindar documentos que acrediten nacionalidad mexicana e identidad

Quienes deseen conocer más sobre el trámite podrán hacerlo clicando aquí.