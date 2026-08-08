Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos, España y Canadá mantienen vigentes los controles para los viajeros de origen mexicano que intenten ingresar al país con el pasaporte vencido, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales.

Imagen ilustrativa

Qué restricciones aplican para ingresar a Estados Unidos

El destino más buscado y a la vez el más complicado para los ciudadanos de México es Estados Unidos.

Los mexicanos requieren pasaporte vigente junto con una visa B1/B2 para ingresar libremente . La llamada “visa láser” o BCC solo funciona como documento independiente en zonas fronterizas delimitadas: 25 millas en California y Texas, 75 millas en Arizona y 55 millas en Nuevo México.

El proceso se ha endurecido, ya que el consulado aplica nuevas preguntas obligatorias en la entrevista y una respuesta afirmativa a alguna de ellas resulta en la negación inmediata y el registro permanente en el expediente migratorio.

Nuevas restricciones para el eTA en Canadá

Desde los ajustes migratorios de febrero de 2024, la eTA dejó de ser un trámite general para todos los mexicanos.

Ahora es un beneficio exclusivo para quienes viajan por vía aérea, planean una estancia menor a seis meses y han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años o cuentan con una visa de no inmigrante vigente para Estados Unidos.

Quienes no cumplan esos criterios, o viajen por tierra o mar, deben tramitar una visa de visitante tradicional, con un costo considerablemente mayor, aproximadamente entre 265 y 305 dólares canadienses.

Requisitos para mexicanos para ingresar a España

España se destaca como el destino europeo preferido por los mexicanos, siendo el menos restrictivo entre los tres.

Los ciudadanos mexicanos pueden ingresar al país sin necesidad de visa para estancias de corta duración, es decir, inferiores a 90 días. Sin embargo, a partir de mediados de 2026 será obligatorio tramitar el ETIAS, un permiso electrónico que debe obtenerse antes del viaje.

Adicionalmente, se requiere un pasaporte válido con un mínimo de tres meses de vigencia posterior a la fecha de salida prevista, así como un seguro de viaje con cobertura mínima de 30,000 euros, comprobante de medios económicos y un boleto de regreso.

Qué papeles suelen verificar las autoridades de migración

Antes de otorgar permiso para un viaje internacional, las autoridades migratorias y las aerolíneas proceden a verificar diversos requisitos vinculados a la documentación personal.

Entre los controles más relevantes, destacan los siguientes:

Pasaporte vigente y en condiciones adecuadas.

Documento de identidad aceptado en los países que lo permiten.

Concordancia entre los datos del billete y el documento.

Visas o permisos migratorios, según sea necesario.

Requisitos sanitarios o formularios solicitados por determinados destinos.

Aumento de vigilancia migratoria y requisitos para viajeros

Las autoridades migratorias de Canadá han anunciado que intensificarán la vigilancia en los puntos de entrada, lo que podría afectar a los viajeros mexicanos que no cumplen con los nuevos requisitos de documentación.

Además, se prevé que la demanda de pasaportes y documentación válida aumente en los próximos meses, a medida que más ciudadanos busquen viajar hacia Norteamérica y Europa.

Por su parte, las aerolíneas están alertando a los pasajeros sobre la importancia de revisar la validez de sus documentos antes de realizar cualquier viaje.

Las recomendaciones indican que, para evitar contratiempos, los viajeros deben asegurar no solo su pasaporte, sino también los visados y permisos necesarios para el ingreso a su destino deseado.