El Gobierno dio un paso para concretar una megaobra que está llamada a modernizar el sistema ferroviario más utilizado de todo el AMBA. Se trata de la renovación integral de las vías del Tren Roca entre Plaza Constitución y la estación Temperley, en uno de los proyectos más importantes de los últimos años para la región sur del conurbano bonaerense. Concretamente, Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) confirmó la fecha de la apertura de sobres para la licitación. Según la documentación oficial del proceso, se llevará a cabo el 7 y 13 de julio. La contratación estará a cargo de ADIF, en lo que será el primer eslabón para poner en marcha la obra. La intervención abarcará las cuatro vías del acceso sur y contemplará el recambio de rieles y la instalación de durmientes de hormigón armado. Se reemplazará así la infraestructura actual, cuya última gran renovación fue realizada antes de la electrificación de 1985. Otras tareas fundamentales son la instalación de fijaciones elásticas, mejoras de señalamiento, renovación de pasos peatonales y vehiculares y trabajos de accesibilidad en estaciones. El proyecto contempla mejoras en estaciones como Gerli, Lanús y Remedios de Escalada. Con un plazo de trabajo fijado en dos años, la idea es dotar al ramal de una estructura capaz de soportar la alta frecuencia actual del servicio y reducir problemas derivados del desgaste histórico de la infraestructura. Dada la magnitud de las tareas, la mayor parte de los trabajos pesados se planificarán para ejecutarse durante la noche. El objetivo es preservar el flujo principal de pasajeros en los horarios de mayor demanda. Sin embargo, Trenes Argentinos prevén afectaciones en los cronogramas habituales en el servicio. En primer lugar, se avanzará en la construcción de desvíos y enlaces provisorios que permitan sostener la circulación de trenes mientras se intervienen las principales vías. Al mismo tiempo, habrá restricciones operativas importantes como menor velocidad de circulación, posibles demoras, reducción de frecuencias y afectaciones durante los fines de semana y feriados. La mejora en la infraestructura permitirá, a largo plazo, mejorar la capacidad y confiabilidad del Tren Roca. Al contar con vías en óptimo estado, las formaciones eléctricas podrán circular con mayor rapidez y con una mayor frecuencia. Esto habilitará velocidades de hasta 120 kilómetros por hora en ciertos sectores. Por último, esta obra asegura disminuir tareas de mantenimiento y mejorar la operación diaria. El resultado será un servicio mucho más confiable, previsible y eficiente para el transporte público.