Mantener el pasaporte lejos de su fecha de vencimiento es muy importante para quienes viajar a otros países con frecuencia. Esto se debe a las distintas reglas que pueden tener y a los requisitos solicitados por las autoridades migratorias a la hora de ingresar.

Países como Colombia, Estados Unidos y República Dominicana exigen a todos los extranjeros que quieran ingresar que su pasaporte cumpla con una regla especial de forma obligatoria.

República Dominicana, Estados Unidos y Colombia prohíben el ingreso a todos los ciudadanos que posterguen este trámite: ¿Qué exige cada país?

Colombia, Estados Unidos y República Dominicana tienen la misma regla para el pasaporte: debe contar con al menos seis meses de vigencia al momento de ingresar al país.

En cuanto a los otros requisitos:

Colombia

Pasaporte válido y vigente o, para nacionales o residentes permanentes de países miembros de la CAN o el Mercosur , un Documento Nacional de Identidad admitido por las autoridades colombianas.

Visa colombiana cuando la nacionalidad del viajero o la actividad que realizará en el país así lo requiera.

Los ciudadanos de nacionalidades exentas de visa pueden ingresar para estadías cortas siempre que cumplan con los demás requisitos migratorios.

Boleto de salida de Colombia o de continuación del viaje.

Reserva de hotel o dirección del lugar donde se hospedará durante su estadía.

Demostración de solvencia económica, cuando sea requerida por la autoridad migratoria.

Se recomienda realizar el prerregistro migratorio Check-Mig , disponible de forma gratuita desde 72 horas antes del viaje y hasta una hora antes. Migración Colombia indica actualmente que este procedimiento permite agilizar el control migratorio y no tiene carácter obligatorio.

Quienes realicen una actividad remunerada en Colombia necesitan una visa que los habilite para ello, independientemente de su nacionalidad.

Colombia, Estados Unidos y República Dominicana tienen la misma regla para el pasaporte: debe contar con al menos seis meses de vigencia. Chat GPT

Estados Unidos

Pasaporte válido. Como regla general, debe tener una vigencia de al menos seis meses posteriores al período previsto de estadía , aunque ciudadanos de determinados países están exentos de esta exigencia por acuerdos específicos y solo necesitan que el documento permanezca vigente durante la estadía.

Visa estadounidense vigente correspondiente al propósito del viaje, salvo que el viajero esté exento.

ESTA aprobada y un pasaporte electrónico. Los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa (VWP) pueden viajar por turismo o negocios por hasta 90 días sin visa, pero necesitan una autorizacióny un pasaporte electrónico.

Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden solicitar información que permita comprobar el propósito y las condiciones del viaje.

Contar con documentación que respalde el alojamiento, los recursos económicos disponibles y los planes de salida del país puede ser necesario durante el control migratorio.

Tener una visa o una autorización ESTA no garantiza el ingreso: la decisión final de admisión corresponde a CBP en el puerto de entrada.

República Dominicana

Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses , como regla general.

Boleto aéreo, marítimo o terrestre de entrada y regreso .

Una dirección o información sobre el lugar de alojamiento en República Dominicana.

Prueba de solvencia económica suficiente para cubrir los gastos durante la estadía.

Visa de turismo para los ciudadanos de países que estén sujetos a este requisito. La mayoría de los viajeros procedentes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, México y numerosos países latinoamericanos están exentos.

Completar obligatoriamente el E-Ticket, formulario digital gratuito de entrada y salida del país. Puede realizarse una vez que se tengan los datos del vuelo y debe estar completado antes de presentarse en el mostrador de la aerolínea.

Detalles a tener en cuenta en viajes internacionales: información general

Actualmente existe una excepción a la regla de los seis meses en República Dominicana. Hasta el 31 de diciembre de 2026, los ciudadanos de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador que ingresen exclusivamente como turistas pueden hacerlo con un pasaporte válido que permanezca vigente durante toda su estadía y hasta su salida.

Los requisitos para ingresar a un país no son iguales para todas las nacionalidades. Antes de viajar, es fundamental verificar las condiciones establecidas por las autoridades migratorias del destino y también las correspondientes a cualquier país en el que se realice una escala.

Cumplir con los requisitos documentales permite presentarse ante el control migratorio, pero no implica automáticamente el derecho de entrada.



