La pizza sin harina es una opción saludable.

La pizza es una de las comidas favoritas de muchas personas, pero también puede prepararse de una manera diferente para quienes buscan incorporar recetas más saludables, nutritivas y fáciles de hacer.

Una alternativa sencilla permite reemplazar la masa tradicional por una base elaborada con vegetales y huevo, sin necesidad de utilizar harina ni prender el horno .

Esta versión es ideal para resolver una comida en pocos minutos y puede adaptarse con distintos ingredientes según los gustos de cada persona. Además, al cocinarse directamente en una sartén, no requiere equipamiento especial ni una preparación demasiado elaborada.

Esta es una versión sin harina. IA Chat GPT

Ingredientes para hacer la pizza saludable sin harina

La base de esta receta se prepara con pocos ingredientes y tiene como protagonista a la zanahoria rallada, que se combina con huevo batido para conseguir una preparación firme que pueda cocinarse en la sartén.

Ingredientes

1 zanahoria grande, rallada.

2 huevos.

Sal y pimienta a gusto.

Orégano u otras especias, opcional.

Salsa de tomate, cantidad necesaria.

Queso o mozzarella, cantidad necesaria.

Tomate, morrón, cebolla u otros vegetales, opcional.

Un chorrito de aceite para cocinar.

Paso a paso para hacer la pizza de zanahoria en sartén

La preparación es rápida y no requiere amasar ni esperar que la masa leve. La clave está en conseguir que la mezcla de zanahoria y huevo forme una base suficientemente firme antes de agregar los ingredientes, para que pueda darse vuelta y terminar la cocción sin romperse.

La receta es muy fácil de preparar. Shutterstock

Rallar la zanahoria: lavar, pelar y rallar finamente una zanahoria grande.

Batir los huevos: colocar los huevos en un recipiente y batirlos hasta que queden bien integrados.

Preparar la base: incorporar la zanahoria rallada, agregar sal, pimienta y las especias elegidas, y mezclar hasta obtener una preparación uniforme.

Calentar la sartén: colocar un poco de aceite en una sartén antiadherente y llevar a fuego medio.

Cocinar la base: distribuir la mezcla formando una capa pareja y cocinar durante unos minutos hasta que la parte inferior esté firme y dorada.

Dar vuelta: con ayuda de un plato o una espátula grande, girar cuidadosamente la base para cocinar el otro lado.

Agregar los ingredientes: cubrir con salsa de tomate, queso o mozzarella y los vegetales elegidos.

Terminar la cocción: tapar la sartén y mantener a fuego bajo hasta que el queso se derrita y la base termine de cocinarse.

Servir: retirar con cuidado, agregar orégano si se desea y servir caliente.

Por qué esta pizza puede ser una alternativa saludable

Al no utilizar harina, esta preparación ofrece una alternativa diferente a la pizza tradicional y permite incorporar zanahoria y huevo en una misma comida.

La zanahoria aporta fibra y distintos nutrientes, mientras que el huevo suma proteínas y otros componentes importantes para la alimentación.

Además, al prepararse en sartén y utilizar una base de vegetales, puede resultar una opción práctica para quienes buscan variar sus comidas, sumar verduras y reducir el consumo de masas elaboradas con harina, sin tener que resignar una preparación sabrosa.