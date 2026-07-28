La norma es establecida por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Elegir el nombre de un hijo es una de las decisiones más importantes para cualquier familia. Sin embargo, no todo está permitido al momento de realizar la inscripción en el Registro Civil y existe una normativa nacional que establece límites claros sobre qué nombres pueden utilizarse y cuáles están prohibidos.

El Código Civil y Comercial de la Nación fija una serie de restricciones que deben respetarse al inscribir a un recién nacido. Entre ellas aparece una de las más conocidas: no pueden registrarse los llamados “nombres extravagantes”, además de otras reglas vinculadas con la cantidad de prenombres y la identidad familiar.

Qué nombres están prohibidos para los recién nacidos en Argentina

La legislación vigente establece que el Registro Civil no podrá inscribir determinados prenombres cuando incumplan las reglas previstas por el Código Civil y Comercial.

Imagen ilustrativa IA Google Gemini

Actualmente, no se pueden registrar:

Más de tres prenombres .

Apellidos utilizados como prenombres .

Un primer prenombre idéntico al de un hermano vivo.

Los prenombres considerados extravagantes.

Qué significa que un nombre sea “extravagante”

El Código Civil y Comercial menciona expresamente que los nombres extravagantes no pueden ser inscriptos, aunque no elabora un listado específico.

En la práctica, el criterio queda sujeto a la evaluación del Registro Civil, que analiza si el nombre elegido resulta excesivamente llamativo, ofensivo o puede perjudicar a la persona durante su vida .

Los nombres extravagantes no pueden ser utilizados. Gobierno de Tierra del Fuego

El objetivo de esta limitación no es restringir la libertad de elección de las familias, sino garantizar que el nombre respete ciertos parámetros y no afecte la identificación e integración social de la persona.

Qué otras reglas establece el Registro Civil sobre los nombres y apellidos

Además de las restricciones sobre los prenombres, la legislación también regula cómo se determina el apellido de los hijos.

En los hijos matrimoniales, los padres pueden elegir que lleven:

El primer apellido de cualquiera de los progenitores.

El primer apellido de ambos, en el orden que decidan.

Si no existe acuerdo entre los padres, el orden se define mediante un sorteo realizado por el Registro Civil. Una vez elegido el apellido para el primer hijo, todos los hermanos deberán llevar la misma composición.

Cuándo una persona puede cambiar su nombre o apellido

El Código Civil y Comercial también contempla la posibilidad de modificar el nombre o el apellido , aunque en la mayoría de los casos se requiere una autorización judicial basada en motivos justificados.

No obstante, existen excepciones en las que el cambio puede realizarse sin necesidad de una decisión judicial, entre ellas:

Por razones vinculadas a la identidad de género .

Cuando la persona fue víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración de su identidad .

En casos relacionados con la separación de la familia biológica durante el terrorismo de Estado y posteriores procesos de adopción.

Estas disposiciones forman parte del régimen vigente del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula tanto la inscripción de los recién nacidos como la protección del derecho a la identidad de todas las personas.