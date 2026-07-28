Miles de argentinos se preguntan sobre cuándo será el próximo feriado para tener tres días de descanso consecutivos.

Si bien el calendario oficial de feriados nacionales señala al 17 de agosto como el siguiente (en conmemoración del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín), un grupo de trabajadores tendrá un nuevo asueto casi dos semanas antes.

De esta manera, el viernes 31 será no laborable para formar un fin de semana largo de tres días en dos localidades de la provincia de Buenos Aires.

A quiénes beneficiará el asueto del viernes 31 de julio

El último día hábil del mes será feriado en dos partidos de la provincia de Buenos Aires. En caso de Saladillo, se conmemorará el aniversario fundacional de su ciudad cabecera, pero las celebraciones abarcarán la totalidad del territorio.

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En la misma línea, la otra región involucrada corresponde a Junín, localidad que celebrará la festividad patronal en honor a San Ignacio de Loyola, quien fue un militar y sacerdote español del siglo XVI. El religioso fundó la Compañía de Jesús y abrió la primera capilla en 1883, origen del asentamiento militar impulsor del nacimiento del partido.

De esta manera, los trabajadores bancarios y empleados públicos disfrutarán de tres días de descanso extendido. En caso de quienes presten servicios en el sector privado, será opcional según empleador.

Qué feriados quedan en 2026

De cara a lo que queda del año, el calendario oficial de feriados señala que los asuetos quedan de la siguiente manera: