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Una conocida lavandina fue prohibida por ser ilegal y representar un riesgo para la salud de los argentinos. Se trata de un producto que era promocionado a través de distintas plataformas de comercio electrónico y no contaban con la habilitación correspondiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

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Qué lavandina fue prohibida por ser ilegal

El organismo sanitario, a través de la Disposición 4250/2026, prohibió el siguiente producto de la marca “Clorquim”:

  • Lavandina concentrada. Clásica. Clorquim. Desinfecta. Contiene: Una solución de hipoclorito de sodio con una concentración de cloro activo de 55grs/Lt.

Los productos se promocionaban y publicitaban a través del sitio web de la firma, al mismo tiempo que se ofrecían otros productos como desinfectantes, limpiadores y productos para el acabado de superficies.

Lavandina prohibida por ANMAT.
Lavandina prohibida por ANMAT.

Tras las verificaciones, se constató que el producto no se encontraba inscriptos en la administración y tampoco se identificó un establecimiento responsable habilitado por ANMAT para su elaboración.

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Qué decisión tomó ANMAT

ANMAT exigió el retiro urgente de la lavandina de todos los comercios y supermercados, al mismo tiempo que prohibió todo tipo de publicidad en plataformas online.