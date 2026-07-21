El Gobierno nacional analizó de manera formal la posibilidad de decretar un feriado nacional por la llegada de la Selección argentina al país. Pese al comunicado de Javier Milei en sus redes sociales, las autoridades del Poder Ejecutivo dejaron la decisión final de la medida en manos de los propios jugadores y de los dirigentes de AFA.

Sin embargo, los integrantes del plantel profesional no aceptaron la propuesta del Poder Ejecutivo para realizar la ceremonia oficial. Los jugadores decidieron regresar a la Argentina de forma individual y a través de distintos vuelos comerciales separados. Los futbolistas prefirieron priorizar el descanso directo con sus respectivas familias y cancelaron cualquier tipo de festejo grupal en la ciudad.

¿Qué pasará con el feriado por los festejos de la Selección Argentina?

El Poder Ejecutivo confirmó que no decretará ningún feriado nacional ni asueto administrativo en esta oportunidad. Las actividades laborales y escolares continuarán con sus horarios habituales en todas las provincias del país. Así, la rutina de los sectores productivos y educativos no sufrirá modificaciones adicionales durante el transcurso de esta semana.

El último feriado nacional ocurrió el pasado jueves 9 de julio con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia . Esa fecha festiva conformó un fin de semana largo de cuatro días consecutivos junto a la jornada con fines turísticos del viernes 10 de julio. Desde aquel momento, el calendario oficial elaborado por el Ministerio del Interior no registró nuevos períodos de descanso en estas semanas.

Así, este séptimo mes del año finalizará sin la incorporación de otras jornadas de asueto general de alcance nacional. Los ciudadanos deberán esperar varias semanas de trabajo para disfrutar de un nuevo período de descanso extendido. El próximo feriado nacional establecido por el calendario oficial llegará recién a mediados del mes de agosto.

Finalmente, no habrá feriado para recibir a la Selección argentina. Montaje EC

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

Con el asueto para recibir a la Selección argentina ya descartado para este mes, el calendario oficial para el 2026 indica que el siguiente feriado será el lunes 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

El 17 de agosto de 2026 cae lunes. Por eso, no se requiere ningún traslado adicional para formar un descanso extendido. El fin de semana largo quedará conformado de la siguiente manera:

Sábado 15 de agosto

Domingo 16 de agosto

Lunes 17 de agosto (feriado nacional)

Es un feriado trasladable, pero no se va a mover

La Ley 27.399 indica que el 17 de agosto es un feriado trasladable. De esta manera, si cayera martes, miércoles, jueves o viernes, el Gobierno podría moverlo al lunes más cercano para generar un fin de semana largo conforme la normativa vigente.

Sin embargo, como ya cae lunes, no hay ningún traslado que aplicar y la fecha se mantiene tal como está en el calendario oficial.

¿Cuántos feriados quedan en 2026?

Una vez pasado el fin de semana largo de agosto, el siguiente descanso con alcance nacional llega recién en octubre, el lunes 12, en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

Antes de esa fecha, no hay otro feriado nacional confirmado, más allá de los asuetos locales que puedan declararse en distintos municipios del país. El calendario oficial de feriados firmado por el Gobierno nacional indica que restas las siguientes festividades para el 2026: