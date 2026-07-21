Los jubilados con 30 años de aportes podrán acceder al cobro de un extra durante agosto, además del aumento por movilidad y el pago del bono previsional de $ 70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene un régimen específico mediante el cual quienes cumplan ciertas condiciones cobrarán montos superiores a la jubilación mínima.

De cuánto es el nuevo aumento para los jubilados

Cumplir con los 30 años de aportes es uno de los requisitos exigidos por la ley para tramitar la jubilación ordinaria , pero no implica que todos accedan al mismo haber.

El monto base dependerá de la historia salarial de cada trabajador. Para el cálculo, ANSES toma el promedio de las remuneraciones en los últimos 120 meses (10 años) y no se toma en cuenta el pago del aguinaldo.

Una vez obtenido el promedio, el organismo aplica una fórmula para determinar el haber inicial. En la misma línea, a partir de diciembre de 2025 los salarios se actualizan mediante un índice que combina la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y la movilidad jubilatoria.

El sistema previsional argentino reconoce a quienes aportaron más de 30 años. De esta manera, por cada año trabajado por encima de los 30 exigidos por la ley se añadirá un 1% al haber inicial (tendrá un tope de 15% equivalente a 45 años de aportes).

Desde ANSES explican que, en caso el haber resultante resulte por debajo de la jubilación mínima, el beneficiario percibirá el mínimo garantizado.

Cuánto cobran los jubilados en agosto con el aumento por inflación

Mes a mes, ANSES aplica aumentos por la ley de movilidad según el último dato de inflación publicado por el INDEC. Como la inflación en julio fue de 1,9%, el incremento será equivalente.

Los montos de los beneficiarios quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 419.817,13

Bono extraordinario: $ 70.000

Ingreso mínimo con bono: $ 489.817,13

Jubilación máxima: $ 2.824.971,72

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 399.430,13

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $ 358.251,36

Pensión para madres de siete hijos o más: $ 489.817,13

Calendario de pagos ANSES de julio

Las jubilaciones y pensiones se liquidarán de la siguiente manera en julio:

Jubilados y pensionados de la mínima

Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0.

Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1.

Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 2.

Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3.

Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 4.

Martes 16 de junio de 2026: DNI terminados en 5.

Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6.

Jueves 18 de junio de 2026: DNI terminados en 7.

Viernes 19 de junio de 2026: DNI terminados en 8.

Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superen la máxima: