El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por un cambio en las condiciones climáticas en Argentina por el ingreso de una tormenta con intensas lluvias.

El temporal podría alcanzar una intensidad severa y generar la suspensión de las actividades al aire libre por la caída de granizo y una acumulación de agua .

Durante las horas de mayor inestabilidad se esperan precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente y vientos que podrían superar los 90 km/h, por lo que recomiendan evitar actividades al aire libre y mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico del tiempo.

Alerta naranja por tormentas este martes 21 de julio: lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h en estas zonas Shutterstock

Qué zonas están bajo alerta naranja este martes 21 de julio

La provincia de Misiones es la principal afectada por la alerta naranja emitida por el SMN.

El primer período de mayor riesgo se extenderá entre las 09:00 y las 20:59, cuando se prevén tormentas fuertes y algunas localmente severas, con acumulados de lluvia de entre 70 y 90 milímetros, aunque estos valores podrían ser superiores en algunos sectores.

Fuente: EFE Daniel González

Luego, entre las 21:00 del martes y las 8:59 del miércoles 22 de julio, continuará la inestabilidad con nuevas tormentas, precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Cómo seguirá el clima en CABA

El pronóstico extendido del clima para CABA señala que durante el martes caerán algunos chubascos con una temperatura oscilante entre los 11° y 14°. Las lluvias podrían continuar durante la mañana del miércoles para dar paso a una tarde soleada.

Una vez se alejen las nubes de la Ciudad la mínima se ubicará en 8° hasta el viernes con cielo despejado y 15° de máxima.

.