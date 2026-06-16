El Gobierno convocó a una nueva ronda de negociación salarial para los trabajadores de la Administración Pública Nacional y los gremios ya comenzaron a delinear sus reclamos de cara a la audiencia prevista para este jueves 18 de junio.

La convocatoria corresponde a la apertura del período paritario 2026-2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 y fue comunicada formalmente para las 12 del mediodía. Mientras la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), sindicato mayoritario del sector, continúa elaborando su planteo salarial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) difundió públicamente las demandas que llevará a la mesa de negociación.

Paritarias estatales: cuándo será la reunión convocada por el Gobierno

La audiencia entre el Gobierno y los representantes sindicales fue fijada para este jueves 18 de junio y marcará el inicio formal de la discusión salarial correspondiente al período comprendido entre junio de 2026 y mayo de 2027.

La negociación llega en un contexto en el que los gremios vienen cuestionando la evolución de los salarios públicos frente a la inflación. Según datos difundidos por ATE, durante el período paritario anterior los aumentos acumulados alcanzaron el 21%, mientras que la inflación del mismo lapso fue del 33,2%.

El Cronista supo que UPCN aún se encuentra definiendo el pliego que presentarán durante la negociación, por lo que todavía no trascendió cuál será el porcentaje o esquema salarial que propondrá el gremio.

Qué reclama ATE para la nueva paritaria de los estatales

ATE fue el primer sindicato en hacer público su planteo. La organización reclama aumentos salariales por encima de la inflación, una suma fija de $400.000 para recomponer los ingresos más bajos y la incorporación de una cláusula de actualización automática por inflación.

“Es imperiosa la necesidad de que se otorgue una suma fija para recomponer rápidamente los ingresos más bajos de la administración. La pérdida de poder adquisitivo de los sueldos públicos no tiene precedentes cercanos”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El dirigente agregó que “los salarios ya no pueden cubrir las prestaciones básicas indispensables como son la vivienda digna, alimentación, vestimenta y otras aseguradas en el derecho constitucional que tenemos a la retribución justa”.

Además, sostuvo que “se debe otorgar un incremento que supere la evolución de los precios y además contemple una cláusula de actualización automática por inflación” y advirtió que “si eso no ocurre, será difícil alcanzar un entendimiento”.

Según el sindicato, la recuperación del poder adquisitivo también deberá formar parte de la negociación. “Debe existir una propuesta de recuperación del poder de compra perdido que es más del 40%”, planteó Aguiar.

Los otros puntos que llevará ATE a la negociación

Además de la cuestión salarial, ATE anticipó que buscará discutir una agenda más amplia vinculada a las condiciones laborales dentro de la administración pública.

Entre los principales reclamos figuran la implementación de cláusula gatillo, la apertura de todos los convenios colectivos del sector público, la reactivación del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP), la derogación de la Ley 27.802 y el cese de los despidos en el Estado con la reincorporación de trabajadores desvinculados.

“Si no hay una propuesta integral que contenga todos estos aspectos, será el Gobierno el que apueste al crecimiento de la conflictividad en el Estado”, concluyó el secretario general de ATE.