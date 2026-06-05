Aguinaldo 2026: cuándo se paga, cómo se calcula y qué trabajadores pueden cobrarlo Fuente: Shutterstock / Canva

Millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) recibirán a partir de la segunda semana de junio. El organismo confirmó el calendario de pagos del aguinaldo 2026 y un grupo de jubilados tendrá prioridad en la acreditación del beneficio.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, se depositará junto con el haber mensual y sin necesidad de realizar trámites.

La medida alcanzará a jubilados, pensionados, titulares de la PUAM y beneficiarios de Pensiones No Contributivas, que recibirán el dinero de forma automática.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados de ANSeS

ANSeS ratificó que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo serán los primeros en acceder al aguinaldo de junio. Los depósitos comenzarán el lunes 8 de junio, siguiendo el cronograma habitual determinado por la terminación del DNI.

Una por una: las fechas de cobro para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

DNI terminados en 0 : lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1 : martes 9 de junio.

DNI terminados en 2 : miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3 : jueves 11 de junio .

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

ANSeS ratificó que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo serán los primeros en acceder al aguinaldo de junio. (Foto: Archivo)

De esta manera, miles de beneficiarios tendrán acreditado el medio aguinaldo antes del 10 de junio, junto con su prestación mensual. La modalidad busca simplificar el cobro y evitar movimientos adicionales para los adultos mayores.

Por su parte, quienes perciben haberes superiores al mínimo deberán esperar algunos días más. En estos casos, los pagos se realizarán entre el 23 y el 29 de junio, también de acuerdo con la terminación del documento.

Quiénes recibirán el aguinaldo de junio de manera automática

El pago del SAC alcanzará a todos los grupos previsionales que habitualmente cobran a través de ANSeS. No será necesario completar formularios ni realizar ningún tipo de inscripción.

Los beneficiarios incluidos son:

Jubilados del sistema general.

Pensionados.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

Desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron que la acreditación conjunta del haber y el aguinaldo permite agilizar el acceso al dinero y reducir trámites administrativos.

Cómo calcula ANSeS el monto del aguinaldo de junio 2026

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre comprendido entre enero y junio de 2026. Por ese motivo, el monto final puede variar según la situación de cada beneficiario.

Para realizar la liquidación, ANSeS toma en consideración los incrementos otorgados por movilidad previsional durante los primeros seis meses del año. Esto provoca diferencias entre quienes cobran la jubilación mínima y aquellos que perciben haberes más elevados.

Los beneficiarios podrán consultar el detalle exacto del pago en el recibo digital disponible a través de los canales oficiales del organismo. Allí figurará tanto el haber mensual como el importe correspondiente al medio aguinaldo que se abonará durante junio.