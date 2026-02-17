En 2025, España implementó un sistema de control y revisión de la nacionalidad española otorgada por medios no originarios (como residencia, opción o carta de naturaleza). Esta iniciativa podría impactar a un número considerable de personas que obtuvieron la ciudadanía por estas vías. El propósito principal es encontrar posibles fraudes, identificar irregularidades en los expedientes y fortalecer la supervisión en todo el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española. La revisión que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia solo afectará a las personas que no poseen la nacionalidad española de origen, es decir, a quienes la obtuvieron a través de trámites administrativos de naturalización o adquisición posterior. Los principales casos que contempla el Ministerio para esta posible pérdida de la nacionalidad son los siguientes: Si una persona mantiene activa su nacionalidad anterior y la utiliza de manera predominante o exclusiva durante tres años consecutivos, sin haber declarado formalmente ante el Registro Civil su voluntad de conservar la nacionalidad española, podrá perderla automáticamente. Vale destacar que esta regla no aplica a los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial ni Portugal, ya que con estos países España permite la doble nacionalidad sin restricciones. Se considera causa expresa de pérdida la incorporación al servicio militar de otro país o el ejercicio de un cargo o función política en el extranjero, siempre que se realice sin la autorización previa del Gobierno español. Estas conductas se entienden como incompatibles con la lealtad a los intereses nacionales. Cuando se descubra que durante la solicitud de nacionalidad se ocultaron datos relevantes, se presentaron documentos falsos o se incurrió en cualquier tipo de engaño, se iniciará un expediente administrativo. Si una sentencia judicial firme confirma el fraude, se procederá a la retirada definitiva de la nacionalidad española. Hay una lista de documentos indispensables a la hora de solicitar la nacionalidad española: