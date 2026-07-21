Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 21 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 8714 - Borracho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 21 de julio

1° 8714 11° 7352 2° 5983 12° 2365 3° 7099 13° 3236 4° 6353 14° 7123 5° 2972 15° 8693 6° 6180 16° 7101 7° 3298 17° 0722 8° 9278 18° 8376 9° 2634 19° 7203 10° 5289 20° 0695

¿Qué significa soñar con Borracho?

Soñar con El Borracho suele simbolizar excesos, pérdida de control o evasión de problemas. Es una advertencia para moderar hábitos y afrontar emociones pendientes.

También puede reflejar el deseo de desinhibirte o la preocupación por alguien cercano con conductas impulsivas. El tono del sueño (angustia o diversión) orienta su interpretación.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.