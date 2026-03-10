Muchas de las personas que planean emigrar, buscan acceder a la ciudadanía española. Pese a las dificultades para conseguir un turno, hay una lista de apellidos que facilitan el trámite, mediante proceso tradicional o la vía alternativa que brinda la Ley de Nietos. El pasaporte de una de las naciones de la Unión Europea es ideal para estudiar, trabajar o irse a vivir. Sin embargo, hay algunas dificultades para obtenerlo como el proceso burocrático y la complejidad del árbol genealógico. Por eso, esta nómina es fundamental para conocer tus orígenes. En la actualidad, la Ley de Memoria Democrática permite a los hijos o descendientes de exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencias o de orientación e identidad sexual obtener la nacionalidad española. No obstante, también han circulado rumores de que existe otra vía similar para agilizar este proceso. La ley de nacionalidad española por origen sefardí, también conocida como Ley 12/2015, es una legislación española que permite a los descendientes de judíos sefardíes expulsados de España en 1492 obtener la ciudadanía española. Esta ley fue implementada como un reconocimiento de su legado histórico y cultural, además de ser una forma de reparar una injusticia histórica. Desde hace algún tiempo, circula una lista de 5200 apellidos de origen sefaradí que supuestamente otorgan la ciudadanía española de forma automática. Entre ellos, se encuentran algunos tan comunes como Díaz, Pérez o García. Sin embargo, esto se ha desmentido de manera categórica. María Royo, vocera de la Federación Española de Judíos, aseguró en 2015 durante una entrevista para BBC Mundo: “Hay que dejar una cosa clara: no estamos trabajando con ninguna lista de apellidos para los trámites de la nacionalidad de los descendientes de los sefardíes". A pesar de que en diversos medios persisten versiones que indican su vigencia, la realidad es que el plazo para presentar solicitudes bajo la ley de nacionalidad española por origen sefardí concluyó el 1 de octubre de 2019. Es cierto que se han realizado excepciones en casos particulares; sin embargo, en la actualidad no existe la posibilidad de proceder a través de esta vía. Existen cuatro vías para obtener la nacionalidad: Para las personas extranjeras que vivieron con un permiso de residencia de manera ininterrumpida por 10 años pueden acceder a la nacionalidad por residencia a través de un proceso de naturalización. Las personas que vivieron durante un año y están casadas con un ciudadano/a español podrán obtener una autorización de residencia y trabajo a través del visado como familiar comunitario. De este modo, después de 12 meses de convivencia conjunta con el cónyuge, se puede iniciar el proceso de solicitud. Como establece el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, tendrán derecho a adquirir la nacionalidad por esta vía: Los hijos de padre o madre españoles pueden obtener la nacionalidad por descendencia. Además, gracias a la Ley de Nietos los descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista podrán obtener la ciudadanía y el pleno goce de derechos de todo ciudadano nacido en España, sin la necesidad de residir allí.