Antes de viajar al exterior, hay un requisito que puede definir si una persona puede ingresar o no a su destino: tener el pasaporte vigente y actualizado.

En caso de presentar un documento vencido o no cumplir con las exigencias migratorias, las autoridades pueden impedir el ingreso, incluso si el pasajero ya cuenta con pasajes y reservas.

Las autoridades migratorias pueden solicitar información adicional. Shutterstock

Tanto Colombia, Brasil y México exigen documentación válida para el ingreso de turistas y anque existen algunas diferencias según el país y la nacionalidad del viajero, mantener el pasaporte al día sigue siendo uno de los requisitos más importantes .

Qué se necesita para ingresar a Colombia

Las autoridades migratorias colombianas exigen que los viajeros presenten un pasaporte válido y vigente para ingresar al país. Además, dependiendo de la nacionalidad o del motivo del viaje, también podrán solicitar una visa, el pasaje de salida y documentación que acredite solvencia económica.

Sin embargo, existe una excepción para los ciudadanos de los países integrantes del Mercosur, quienes pueden ingresar utilizando el Documento Nacional de Identidad (DNI) o la cédula de identificación vigente, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes turísticos.

Qué documentación exige Brasil para entrar al país

Brasil también solicita que los viajeros cuenten con un pasaporte válido y vigente cuando así lo establece su régimen migratorio. En algunos casos, además, determinados ciudadanos deben tramitar una visa antes de viajar.

Imagen ilustrativa

Para quienes pertenecen a los países miembros o asociados del Mercosur, el ingreso turístico puede realizarse únicamente con el DNI o la cédula de identidad vigente, sin necesidad de presentar pasaporte ni gestionar una visa.

Qué requisitos pide México para el ingreso de turistas

México exige que todos los turistas ingresen con un pasaporte válido y vigente, ya que el DNI o la cédula de identidad no son aceptados como documentos de viaje.

Si bien la normativa mexicana no establece una vigencia mínima específica del pasaporte, muchas aerolíneas solicitan que el documento tenga al menos seis meses de validez, por lo que se recomienda verificar este requisito antes de embarcar.

Qué pueden solicitar las autoridades

Además, durante el control migratorio las autoridades pueden requerir documentación adicional para acreditar el motivo del viaje, como el pasaje de regreso, reservas de alojamiento, comprobantes de solvencia económica o cartas de invitación, según corresponda.

Recomendaciones para viajar

Antes de organizar un viaje internacional, es recomendable verificar la vigencia del pasaporte, confirmar si corresponde tramitar una visa y consultar los requisitos específicos del destino.

En el caso de los países del Mercosur, también es importante revisar cuándo es posible viajar únicamente con el DNI y cuándo el pasaporte resulta obligatorio, como sucede en México.