El fin de semana estará marcado por un importante cambio de tiempo y el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un escenario de inestabilidad que podría extenderse durante 48 horas consecutivas.

Las lluvias y tormentas serán protagonistas entre el sábado y el domingo, acompañadas por ráfagas de viento, posible caída de granizo y un marcado descenso de la temperatura.

El pronóstico corresponde a Neuquén, donde el organismo prevé que las condiciones más adversas se concentren durante el sábado y domingo. Tras el paso de las tormentas, el ingreso de aire frío hará caer las máximas hasta valores cercanos a los 4 °C durante la próxima semana.

El fin de semana estará marcado por lluvias, tormentas y fuertes ráfagas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el deterioro de las condiciones comenzará el sábado, cuando se esperan lluvias durante gran parte de la jornada, con temperaturas entre 16 °C y 6 °C. Además, el viento cobrará protagonismo con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y complicar la circulación en distintos sectores.

Imagen ilustrativa

La inestabilidad continuará durante el domingo, que será el día con mayor probabilidad de precipitaciones. El SMN anticipa tormentas de variada intensidad, lluvias persistentes y posibilidad de granizo en algunos puntos, mientras que la temperatura descenderá hasta una máxima de 12 °C y una mínima de 8 °C, marcando el comienzo del ingreso de aire frío.

Después del temporal llegará un marcado descenso de temperatura

Tras el paso del sistema de tormentas, el pronóstico indica un cambio importante en las condiciones meteorológicas.

Desde el lunes comenzará un descenso sostenido de las temperaturas que hará que las máximas bajen progresivamente hasta ubicarse entre 4 °C y 7 °C hacia la segunda mitad de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el ambiente permanezca frío durante varios días, con cielo mayormente nublado y algunas lluvias aisladas.