Mezclar bicarbonato de sodio con soda: para qué sirve, por qué recomiendan hacerlo y qué beneficios tiene Fuente: IA

Eliminar el sarro de las canillas puede convertirse en una tarea ardua cuando las manchas blancas se acumulan y disminuyen el brillo del metal. Sin embargo, hay un truco casero que ha recobrado relevancia, ya que promete resultados visibles sin recurrir a productos agresivos.

La formación de sarro se debe a la concentración de calcio y otros minerales que quedan adheridos a la superficie, creando una capa áspera que con el tiempo se torna más resistente si no se mantiene una limpieza adecuada.

La combinación de bicarbonato de sodio con soda se sugiere como una alternativa pragmática y económica para aflojar la acumulación de minerales que deja el agua, particularmente en baños y cocinas donde el uso es habitual y el contacto con el agua diario.

Por qué combinar bicarbonato y soda facilita la eliminación del sarro

Cuando ambos ingredientes se combinan, se produce una reacción suave que facilita la remoción del sarro adherido en las canillas, permitiendo que la limpieza sea más sencilla con la ayuda de una esponja o un cepillo de cerdas suaves.

Mezclar bicarbonato de sodio con soda: para qué sirve, por qué recomiendan hacerlo y qué beneficios tiene. (Fuente: Shutterstock)

El bicarbonato de sodio actúa como un compuesto químico levemente abrasivo que ayuda a desprender la suciedad sin rayar las superficies, mientras que la soda potencia el efecto gracias a su acción efervescente que contribuye a aflojar la incrustación.

Para aplicarlo, se recomienda formar una pasta con bicarbonato y unas cucharadas de soda, colocarla sobre la zona afectada y dejar actuar varios minutos antes de frotar con movimientos circulares; luego, enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio para evitar nuevas marcas.

Este método resulta útil en griferías de acero inoxidable o cromadas, siempre que se evite el uso de elementos metálicos que puedan dañar el acabado.

Ventajas de mezclar bicarbonato y soda en la limpieza del hogar

Además de ofrecer una solución accesible, esta mezcla de bicarbonato de sodio y soda exhibe ventajas que motivan a muchas personas a seleccionarla para el mantenimiento del hogar.

Incorporar este hábito en la rutina de limpieza facilita mantener las canillas libres de manchas y con un aspecto mejorado, previniendo que la acumulación de sarro se torne en un inconveniente más complicado de resolver.

Entre los principales beneficios se destacan: