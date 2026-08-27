Los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a enfrentar un aumento en el costo de los viajes. A partir del 1 de septiembre, las tarifas de los colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires tendrán una nueva actualización, impulsada por el esquema que ajusta los valores según la inflación más un adicional de dos puntos porcentuales.

Por otro lado, el pasaje de subte también verá un ajuste para el noveno mes del 2026. En lo que va del año, el transporte subterráneo ya subió 45,12%, un dato que va por por encima de la inflación acumulada que asciende al 33,8% en total.

¿De cuánto será el aumento del boleto de colectivo en septiembre?

El ajuste previsto para septiembre será de entre 4,1% y 4,3%, de acuerdo con la jurisdicción. La actualización surge de la fórmula aplicada al transporte público, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible, es decir la inflación de julio, que fue de 2,1% a nivel nacional y de 2,3% en el Gran Buenos Aires, más un adicional de dos puntos porcentuales.

Hasta agosto, las tarifas de colectivos acumulan incrementos de 68,76% en la provincia de Buenos Aires y 43,70% en la Ciudad de Buenos Aires, muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período.

¿Cuánto costará el colectivo en la Provincia de Buenos Aires desde septiembre?

Las líneas de colectivo numeradas del 200 en adelante, que operan bajo jurisdicción bonaerense, aplicarán una suba del 4,3% y este aumento impactará a partir de septiembre.

Las tarifas para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

0 a 3 kilómetros: $1.158,97

3 a 6 kilómetros: $1.303,83

6 a 12 kilómetros: $1.448,71

12 a 27 kilómetros: $1.738,45

Más de 27 kilómetros: $2.043,84

El tren, el subte y el colectivo verán aumentos esta próxima semana.

De esta manera, el boleto mínimo bonaerense continuará por encima de los $1.000 y seguirá siendo uno de los más altos dentro del AMBA.

¿Cuánto valdrá el colectivo en CABA desde septiembre?

En la Ciudad de Buenos Aires, las 28 líneas que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño tendrán una actualización del 4,1%.

Los nuevos valores serán:

Hasta 3 kilómetros: $887,87

De 3 a 6 kilómetros: $986,57

De 6 a 12 kilómetros: $1.062,56

De 12 a 27 kilómetros: $1.138,61

Las líneas alcanzadas por este cuadro tarifario son las siguientes: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

La brecha entre los valores que pagan los usuarios porteños y los bonaerenses volverá a ampliarse en septiembre, ya que el boleto mínimo en la Ciudad seguirá por debajo de los $900, mientras que en Provincia superará los $1.150 .

También aumentará el subte en la Ciudad de Buenos Aires

El aumento no impactará solo en colectivos ya que, desde septiembre, viajar en subte también será más caro.

La tarifa registrará una actualización del 4,1%, por lo que el pasaje pasará de $1.684 a $1.753,04.

Sube el boleto del tren: cuánto costará

Desde el 1 de septiembre, el boleto mínimo para las principales líneas, Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur aumentará un 14,29%, correspondiente al último tramo del esquema autorizado por el Gobierno nacional.

Con esta actualización, el pasaje mínimo para quienes viajen con tarjeta SUBE registrada pasará de $420 a $480.