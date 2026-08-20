Un nuevo paro docente dejará sin clases a miles de estudiantes y les dará varios días de descanso consecutivos. Dentro de los principales reclamos de los gremios se ubican la falta de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la situación salarial de los docentes y el presupuesto destinado a becas y programas estudiantiles.

Nuevo paro docente: qué días no hay clases

La Conadu Histórica convocó un nuevo cese de tareas docente que se extenderá desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto. El alcance podrá variar según cada universidad y facultad, ya que la medida involucra docentes que adhieran a la convocatoria general.

El cronograma de protestas se desarrollará de la siguiente manera:

Martes 18 de agosto : comienza el paro universitario y se extiende hasta el sábado 22.

Miércoles 19 de agosto : habrá una jornada de visibilización con abrazos simbólicos a edificios universitarios y una movilización hacia el Palacio Sarmiento.

Jueves 20 y viernes 21 de agosto : continúa la medida de fuerza, con suspensión de actividades.

Sábado 22 de agosto: finaliza la jornada de paro convocada por Conadu Histórica.

En la misma línea, los gremios definieron otra medida de fuerza para el jueves 27 y viernes 28.

Qué reclaman los sindicatos docentes

Las organizaciones docentes y no docentes señalan que el Gobierno nacional no cumplió con los compromisos vinculados al financiamiento de las universidades . Los principales reclamos son: