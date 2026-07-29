Una línea de colectivos cambia para siempre: ahora llegará a Aeroparque pero habrá modificaciones en sus ramales.

Los usuarios de la línea 28 de colectivos deberán prestar atención a una serie de cambios que modificarán parte de sus recorridos habituales. La Secretaría de Transporte confirmó una reestructuración operativa que incluye la llegada de uno de sus servicios hasta el Aeroparque Jorge Newbery y una reorganización de varios ramales.

La medida forma parte de un plan impulsado por el Gobierno nacional para optimizar el funcionamiento de la red de transporte público. El objetivo es reforzar los trayectos más utilizados, reducir superposiciones entre recorridos y mejorar la integración con otros medios de movilidad para ofrecer un servicio más eficiente.

Cómo cambiarán los recorridos de la línea 28 de colectivos

Uno de los cambios más importantes será la extensión de los servicios correspondientes al recorrido G, anteriormente identificado como ramal H. Con esta modificación, las unidades llegarán hasta el Aeroparque Jorge Newbery, facilitando el acceso de los pasajeros a una de las principales terminales aéreas del país.

Una línea de colectivos cambia para siempre: ahora llegará a Aeroparque pero habrá modificaciones en sus ramales (Fuente: Wikimedia Commons). Wikimedia Commons User:Barcex

Además, los servicios expresos incorporarán nuevas paradas en el Parque Tecnológico Migueletes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La decisión apunta a mejorar la conectividad de quienes trabajan, estudian o realizan actividades en ese sector, ampliando las alternativas de transporte para esa zona del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Qué otros ramales dejarán de funcionar y cuál es el objetivo del plan

La reestructuración también contempla la eliminación de los recorridos F y K, ambos vinculados al trayecto entre Ciudad Universitaria y Liniers. Según lo informado por las autoridades, esa modificación permitirá redistribuir las unidades disponibles hacia los servicios con mayor demanda de pasajeros.

Desde la Secretaría de Transporte explicaron que el rediseño responde a una estrategia de mejora integral del sistema. La iniciativa busca equilibrar la oferta de colectivos, incrementar la frecuencia en los recorridos más utilizados y facilitar las combinaciones con otros medios de transporte, con el propósito de optimizar la experiencia de viaje para quienes utilizan diariamente la línea 28 entre la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Lomas de Zamora.

Línea 28 de colectivos: todos los ramales actualizados

Servicios Comunes Básicos

Recorrido A: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 7,5 y 10,4 minutos.

Recorrido B: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Liniers (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 15,5 y 24 minutos.

Recorrido C: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Barrio José Hernández (Partido de La Matanza - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 13,5 y 17,5 minutos.

Recorrido D: Ciudad Universitaria (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 10 y 14,5 minutos.

Recorrido E: Estación Rivadavia (Línea Mitre - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 8 y 11 minutos.

Recorrido F: Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Barrio José Hernández (Partido de La Matanza - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 12 y 18 minutos.

Recorrido G: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 8 y 12 minutos.

Recorrido H: Estación Rivadavia (Línea Mitre - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 29 y 48 minutos.

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